Congreso endurecería sanciones para corrupción durante emergencia

Enmendaron la plana. El viernes, la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) advirtió que los bancos estaban facultados a retener de manera automática, en caso de deudas, el dinero correspondiente al re­tiro del 25% de fondos de las AFPs, autorizado por el Congre­so como medida para superar la crisis económica generada por la pandemia del coronavirus. Sin embargo, ayer el organismo rectificó el camino y anunció la autorización de creación de cuentas bancarias intangibles para evitar los embargos.

“El mencionado Decreto de Urgencia (N.° 056-2020) permite que los afiliados que decidan retirar el 25% de su AFP, puedan depositar sus retiros en dichas cuentas, y no ser objeto de re­tención u otra afectación sea por orden judicial y/o administrativa, ya que dichas cuentas tienen carác­ter de intangible por el período de un año”, informó la SBS mediante un comunicado.

El organismo señaló que dicha medida, además, fomentará que más beneficiados puedan recibir su dinero en una cuenta banca­ria, evitando así aglomeraciones por el recojo en efectivo de sus aportes.

¿ORGANISMO PÚBLICO O PRI­VADO?

El anuncio inicial de la SBS, avalando lo que habría sido un asalto de los bancos en tiempos de pandemia, generó más de una crítica pues de haberse concretado sería una acción en contra del espí­ritu de la ley que permitió el retiro de los fondos de pensiones, que es permitir al aportante disponer de sus fondos dada la grave crisis económica que atraviesa el país.

Una de las reacciones más cla­ras la tuvo la congresista Cecilia García, del partido Podemos, quien presentó un proyecto de ley a pro­pósito del anuncio de la SBS, y a fin de preservar la intangibilidad de los fondos de pensiones retirados con motivo de la pandemia.

En tal dilema ético por parte de la SBS, el excongresista Daniel Mora cuestionó en Twitter: “¿La SBS es del Estado o de los bancos?”. Y un usuario identificado como Dennis Godoy compartió lo que sería una respuesta evasiva de la SBS ante un reclamo presentado por el incumplimiento del decreto de urgencia que dispuso el progra­ma Reactiva Perú.

BUROCRACIA BANCARIA

Como han advertido desde las mypes, los micro y peque­ños empresarios muchas veces se ven privados de acceder a los créditos de Reactiva Perú debido a la burocracia bancaria y a los pretextos que de forma irregular se estarían presentando para no brindar los préstamos dispuestos por el gobierno.

Existen diversas denuncias sobre presuntas irregularidades que estarían cometiendo las en­tidades bancarias, al exigir requi­sitos que no figuran dentro del reglamento del programa Reac­tiva Perú. Al respecto, tampoco hay mucha claridad sobre las li­mitaciones que deberían tener los bancos para no destinar fondos a otras empresas subsidiarias o parte de los mismos conglomera­dos empresariales.Sobre esto, la SBS no se ha pronunciado hasta la fecha.

Los criterios de selección que vienen empleando las en­tidades bancarias para otorgar los créditos de Reactiva Perú han generado malestar en micros y pequeños empresarios, algunos de los cuales ya consideran iniciar un proceso judicial indemniza­torio por lo que consideran son daños causados en una situación económica crítica. Precisamente, por dicha crisis fue que el Ejecu­tivo dispuso un subsidio de S/ 30 mil millones y que ahora no estaría llegando a las empresas que más lo necesitan. Hay que recordar que la ley del retiro del 25% de las administradoras de fondos de pensiones (AFP) esta­blece que el retiro mínimo es de S/ 4,300 (1 UIT), mientras que el monto máximo no debe superar los S/ 12,900 (3 UIT).