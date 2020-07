Congreso debilita el modelo democrático

Perú no es el país del libre mercado o de la com­petencia como afirman algunos afiebrados que defienden el modelo Neo­liberal, implantado por la dictadura fujimorista, todo lo contrario, es el país de los monopolios, de los oligopo­lios, de las concertaciones, de los cárteles empresariales como el de la construcción, es el país del mercantilismo en donde el Estado reparte dinero a las corporaciones o si no, les favorece con exone­raciones tributarias. Donde el Estado no existe para la población, pero sí para las grandes empresas.

Por eso, durante la pandemia los usuarios de energía eléctrica han sido uno de los tantos sectores de la población, afectados con los cobros exorbitantes e indebidos que llegan en los recibos de luz, desde distritos como Miraflores, Carabayllo, Ate o La Molina, las quejas son para las empresas dis­tribuidores de este servicio: Enel y Luz del Sur.

Por ejemplo, las media­nas y pequeñas empresas como restaurantes o ne­gocios que dejaron de fun­cionar por tres meses han continuado recibiendo la misma tarifa, como si usasen el mismo nivel de energía que en tiempos normales. Asimismo, a familias de dos o tres personas les han llegado recibos por miles de soles, que en la mayoría de los casos son impagables.

Y a todo esto ¿Dónde está el Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Mi­nería (Osinergmin)? ¿Qué ha hecho el ente regulador? Pues repite el comportamiento de organismos similares como el Organismo Supervisor de la Inversión Privada en Tele­comunicaciones (OSIPTEL), que envían al usuario para que llame a un número y haga su reclamo, el cual en la que la mayoría de los casos nadie contesta.

El excongresita Yonhy Lescano manifestó a Diario UNO que la culpa de este abuso la tiene el Gobierno porque sacaron el Decreto de Urgencia Nro.- 035-2020 que disponía que los cobros se ha­gan en base a un promedio del consumo.

“Lamentablemente eso ha originado cobros indebidos tanto de inmuebles familiares como de empresas, quienes no estaban realizando el mismo consumo sea porque no fun­cionaba el negocio o porque las personas cuidaban el con­sumo, porque muchos de ellos perdieron el trabajo. Entonces, no se ha estado cobrando en base a la lectura de los medi­dores si no a promedios dis­puestos de manera indebida por un Decreto de Urgencia. Esto es una irregularidad, porque la empresa triplicaba o cuadruplicaba el consumo con la justificación que por la cuarentena se utilizaba más la electricidad”, aseveró.

“Estas empresas han viola­do los derechos de los ciudada­nos y la Constitución, porque los contratos no pueden ser modificados y obligar a pagar promedios. Una salida sería que el mismo Gobierno se rectifi­que mediante un dispositivo dejando sin efecto el Decreto de Urgencia Nro.- 035-2020, lo otro es que los ciudadanos inicien un juicio a la empresa pero eso cuesta tiempo, dinero y en estos momentos de crisis es difícil pedirle que hagan eso”, advirtió Lescano.

El también dirigente de Ac­ción Popular hizo un llamado a las empresas eléctricas para que hagan una rectificación.

Para Lescano por estos cobros indebidos ya debería intervenir Osinergmin e in­cluso el mismo Congreso de la República, “en vez de perder el tiempo intentando sacar leyes que ya existen, deberían aprovechar para pedir a los empresarios que devuelvan lo cobrado a los usuarios”.

“Sería el camino más bre­ve y rápido que la Comisión de Defensa del Consumidor o la Comisión de Energía y Minas de inmediato cite a los funcionarios de Osinergmin y a los ejecutivos de Enel y Luz del Sur para ver cómo están devolviendo lo indebidamen­te cobrado. Porque si no lo están haciendo de manera voluntaria, hay que obligar­los a que cumplan su tarea y respeten del derechos de los usuarios”, resaltó.

Por su parte, el investiga­dor Jorge Manco Zaconetti aseguró a Diario UNO que se usa un método perverso para hacer la medición de la electricidad “porque están aplicando abusivamente el promedio de los seis meses anteriores, hayas consumido la luz o no”.

“Ha fallado la regulación de Osinergmin que debió comunicar públicamente que se va a cobrar con los promedios en el servicio de electricidad. Yo saco la cara por los pequeños negocios, sólo restaurantes son 270 mil y prácticamente el 95% han estado cerrados. Igual han tenido que pagar la ta­rifa promedio de los meses de octubre (2019) a febrero (2020)”, afirmó.

Refirió que lo que es peor, es que si uno quiere reclamar te mandan a llamar a un nú­mero de teléfono que nunca te contesta. “Entonces, este es un abuso de las empresas que están aprovechando a río revuelto porque no quieren perder, para ellos no hay pan­demia, no hay crisis, con ellos no es”.

“En el caso del servicio de electricidad la posibilidad del pago fraccionado es sólo para el menor consumo, es decir, para el rural, cam­pesino, de 50 kilovatios-hora; es decir, dos focos, un frigider, una radio, un televisor y punto. El resto de consumidores somos de más de 100 kilovatios-hora, que es lo que consume una familia promedio de 4 a 5 personas. Entonces no hay transparencia”, agregó.

Zaconetti destacó: “Al margen de los casos de co­bros excesivos durante la pandemia, de cada fami­lia regulada por ejemplo el 10% de su tarifa son subsidios a las empresas de generación eléctrica, las eólicas, para Enel, el Fondo de Inclusión So­cial Energético (FISE), el Nodo Energético del Sur, y si eso los sumamos por 7 millones de usuarios. A pesar de esas distorsiones y abusos en la distribución, perversiones en la genera­ción y depravaciones en la transmisión, porque el regulador no regula nada. Prácticamente es un liber­tinaje de mercado”.

El también economista advirtió: “Y los más grave, tú eres consumidor domés­tico, es decir, los 7 millones de usuarios pagamos por 1 megavatio-hora U$ 57, en cambio una rica em­presa minera paga menos de U$ 20 la hora, porque es cliente libre, pacta su energía con la generación. Además hay empresas de generación que entre ellas se compran y se venden en el mercado de corto plazo y ahí la energía vale U$ 10 o U$ 9 la hora”.

