Congreso aprueba creación de distrito de Huaycán

La candidata de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, dio un ultimátum a Vladimir Cerrón, fundador del partido Perú Libre, y le exigió “dar la cara”. De lo contrario, aseguró que iría a buscarlo a la región Junín.

“Decirle que no le tengo miedo, señor Cerrón, y le doy 24 horas para que dé la cara y ponga orden en su partido, si no lo iré a buscar en la región Junín”, declaró ante la prensa la lideresa naranja.

Fujimori sostuvo que Vladimir Cerrón es “quien verdaderamente lidera la agrupación política” y no el candidato Pedro Castillo. “El señor Cerrón lanza la piedra y esconde la mano. Sabemos que es él quien dirige ese partido, si no estaría en el equipo técnico el señor Kurt Burneo, cosa que no ha pasado”, dijo.

Sin embargo, cuando fue consultada por los reporteros acerca de qué medidas tomaría cuando se venza el plazo de 24 horas, Keiko Fujimori evitó responder con claridad y se limitó a repetir que “el señor Cerrón está escondido bajo una alfombra y, sí, vamos a ir a buscarlo a Junín”.

Además, la candidata condenó “los actos de violencia que hemos visto contra algunos reporteros” y rechazó “la actitud por parte del candidato Castillo de azuzar a la población”. Consultada por las declaraciones de su candidato a la vicepresidencia, Luis Galarreta, quien en mayo de 2018 llamó “mermeleros” a los periodistas, Fujimori respondió que este ya pidió las disculpas del caso.