Congreso aprobaría por insistencia ley para retiro de 25% de AFPs

Ante el pronunciamien­to en contra por parte del presidente de la República, Martín Vizcarra, respecto a la propuesta legislativa elaborada por el Congreso a fin de permitir el retiro del 25% de los fondos de pensiones en las AFP, diver­sas bancadas y parlamenta­rios anunciaron que dicha norma será aprobada por insistencia.

Ya a inicios de abril, el presidente del Congre­so, Manuel Merino, había advertido que en caso de que la norma sea observa­da por el presidente, esta debería ir a una comisión especializada, o en su defec­to, en Junta de Portavoces podría ser aprobada por insistencia.

En efecto, ayer el pri­mer vicepresidente del Congreso, Luis Valdez, anunció que hoy deberá realizarse la Junta de Por­tavoces a fin de convocar a un pleno virtual para el 1 de mayo y así aprobar la ley por insistencia.

“No podemos permitir una defensa cerrada a fa­vor de las AFP, que es una forma piramidal de estafar a miles de peruanos. Esto ya es un preacuerdo (con el presidente del Congreso, Manuel Merino)”, afirmó el legislador a La República. Además, cuestionó que el presidente Vizcarra “no se ponga del lado de los traba­jadores” y no proponga una reforma clara respecto al sistema de pensiones.

Horas antes, el primer mandatario se había pronun­ciado en contra de la referida ley. “Creemos que si se debe devolver parte de los aportes a los trabajadores que con su esfuerzo han ido alimentando este fondo, pero de manera responsable”, indicó.

En ese sentido, Vizcarra recordó los decretos de urgen­cia emitidos por el Ejecutivo, mediante los cuales se autori­zó el retiro de S/ 2,000 para los aportantes que quedaron sin empleo, y luego para permitir un retiro por el mismo monto a quienes aún siguen traba­jando pero perciben sueldos hasta S/ 2,400. “Eso representa cerca de 8 mil millones de soles que se ha permitido retirar”, destacó

Además, el presidente anunció que se ha autoriza­do retiros de hasta S/ 3,000 de los fondos de pensiones de AFPs, lo que en total sumaría S/ 5,000 por aportante, inclu­yendo las medidas preceden­tes. “Le estamos dando a los trabajadores la posibilidad de tener recursos para superar esta crisis. La solución no es dar más y más dinero porque los dejamos sin fondo. Hay que pensar cómo le damos recursos para solventar ne­cesidades ahora pero que no se quede sin fondo en una etapa temprana de su vida laboral.

Respecto al espíritu del proyecto legislativo, Vizcarra manifestó que el Ejecutivo no está de acuerdo “con la medida exacta”. “Estamos de acuerdo con la voluntad del Congreso con dar liquidez, pero creemos que el monto establecido no es el que se justifique ni el que tenga el sustento correspondiente”, apuntó, para luego recalcar que recibió del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), un análisis técnico donde se sustentan las discrepancias con la propuesta del Legis­lativo.

PROFUNDIZAR EL DEBATE

Vizcarra también con­sideró que la discusión en torno a la problemática de las AFPs debería ser mucho más profunda. “Creemos que la discusión debe ser mucho más profunda que hacer un cálculo si al aportante se le devuelve 5 mil o 12 mil soles. El fondo del problema es ver si funciona o no el fondo pri­vado de pensiones. Vayamos al fondo del asunto, señores congresistas”, exhortó.

En esa línea, el mandata­rio anunció que ayer debía entregarse al Congreso un proyecto de ley para la re­forma integral del sistema de pensiones para lo cual el Ejecutivo se ha planteado un plazo máximo de 6 me­ses. Dentro de la propuesta, el gobierno plantea la con­formación de una comisión mixta que sería la responsa­ble de elaborar la reforma del sistema de pensiones, y que estaría integrada por tres miembros del Congreso (per­tenecientes a las comisiones de Trabajo y Seguridad Social, Economía, Banca y Finanzas, y Presupuesto y Cuenta Gene­ral), tres representantes del Ejecutivo (representantes del MEF, ministerio de Trabajo y de la Oficina de Normaliza­ción Previsional de la ONP), y representantes de dos en­tidades autónomas como la Superintendencia de Banca y Seguros y el Banco Central de Reserva.

NUEVO PROYECTO NO EQUIVALE A OBSERVA­CIÓN

En tanto, el abogado constitucionalista Omar Cairo, advirtió que si el presidente no presenta for­malmente la observación a la ley, ya no sería necesaria una nueva votación favo­rable, o insistencia. De ser ese el caso, hoy mismo el presidente del Congreso estaría facultado para pro­mulgar la ley de las AFP y el viernes podría ser publicada. Cairo recalcó que el proyecto de refor­ma integral del sistema de pensiones mencionado por Vizcarra no equivale a una observación formal del proyecto de ley.

Y en caso de requerir una nueva votación, existe casi unanimidad para la aprobación de la propuesta legislativa en el Congreso, pues solo la bancada del Partido Morado se mues­tra en desacuerdo. Inclu­so, partidos políticos con visiones diametralmente opuestas como el Frente Amplio y Fuerza Popular, se manifestaron en redes sociales anunciando la vo­tación en bloque a favor de la aprobación de la ley por insistencia. Frepap, Po­demos Perú, Somos Perú, Alianza para el Progreso, Unión por el Perú y Acción Popular también apoyan la propuesta.

JOSÉ ALFREDO MADUEÑO

Redactor Política