Congresista Urresti pide bono para personal militar acuartelado

El pasado fin de sema­na, desde el fujimorismo y sus sectores aliados, se produjo una arremetida en contra del ministro de Salud, Víctor Zamora, con el pretexto de unas decla­raciones a radio Exitosa. Ahí, Zamora indicó que su sector mantiene “algu­nas limitaciones en tér­minos de lo logístico y lo ético”. “Nosotros hemos acompañado el esfuerzo del Colegio Médico para trasladar a los profesiona­les de la salud, pero desde el punto de vista legal, desde el punto de vista constitucional, todos los profesionales son igual de ciudadanos que el resto de nosotros, entonces, las decisiones éticas por las cuales se traslada a uno u otro son muy difíciles de tomar”, explicó.

Sin embargo, el video de las declaraciones del ministro fue recortado y difundido en redes como una negación expresa al traslado de los médicos afectados por el coronavi­rus. Enseguida, desde las huestes del fujimorismo se dio inicio a una ráfaga de comentarios exigien­do la cabeza del ministro por su presunta falta de humanidad.

Así, el empresario y es­poso de la excongresista Cecilia Chacón, Jacques Rodrich, llegó incluso a tildar de “canalla” a Zamora. “Lamento la ineptitud del gobierno en general para el ma­nejo de la pandemia, pero la actitud canalles­ca del ministro Zamora para con los médicos en Iquitos es imperdonable. ¡Fuera Zamora del minis­terio de Salud ya!”, escribió en Twitter quien también tiene un audio con el in­vestigado por corrupción, César Hinostroza.

Chacón, por su parte, pidió que la permanencia de Zamora en el cargo sea “evaluada inmediatamen­te”. “Con respuesta tan poco humana para quienes es­tán salvando vidas a diario, ahora podemos entender por qué el personal médico está abandonado, muchos sin siquiera mascarillas. El presidente al mantenerlo avala su declaración”, es­cribió la excongresista de Fuerza Popular.

En sintonía con los co­mentarios anteriores, la excongresista Yeni Vilca­toma pidió de “regalo” la destitución del ministro, y la bancada de Alianza para el Progreso se sumó al cargamontón, expresan­do su “total rechazo a las desafortunadas declaracio­nes del ministro Zamora, que muestran lo poco que valora la sacrificada labor de los médicos”.

LA CORRUPCIÓN ES IN­VISIBLE A SUS OJOS

Sin embargo, la belige­rancia mostrada contra el Ejecutivo por parte del fu­jimorismo y aliados no se ha observado ante los dis­tintos casos de corrupción a nivel regional, por lo que no resulta difícil advertir que tras los reclamos aira­dos existiría una agenda política particular.

Si bien existen moti­vos para realizar críticas a algunas de las políticas del gobierno que no han dado el resultado esperado -y que hemos cuestionado en Diario Uno -, resulta evi­dente que el abandono del sistema de salud durante 30 años y a pesar del creci­miento económico, con la pandemia del coronavirus ahora le pasan la factura al país.

Por otro lado, hay que recordar que en el Congreso disuelto Fuerza popular se opuso a la ley que promovía la venta de medicamentos genéricos y a la ley de ali­mentación saludable y el uso de octógonos en los empaques de alimentos y golosinas. Habría que revisar lo que opinaron entonces los que ahora parecen haber desarrollado un repentino interés en la salud pública.

PANDEMIA EN FASE CRÍTICA

En tanto, de acuerdo al último reporte del ministe­rio de Salud, los infectados por coronavirus en el Perú llegan a 67,307 (44,069 ca­sos activos) y la víctimas mortales suman 1,889.

Así, el promedio de nuevos infectados diarios durante la semana que pasó fue mayor a 3 mil, superando el promedio de 2.630 de la semana anterior. Según indicó el epidemiólogo Mateo Prochazka, aunque el incremento no parece muy significativo, lo pre­ocupante es que este se produjo incluso a pesar de que en la semana pa­sada se realizaron menos pruebas de detección que en la semana previa.

“Esta semana hicimos, en promedio, 18,548 al día. La semana pasada hicimos, en promedio, 20,336 al día. Por pri­mera vez, esta semana hicimos menos pruebas que la semana anterior. Inaceptable en una epide­mia que crece cada día”, escribió en Twitter.

A ello se suma que también ha descendido el número de pruebas moleculares realizadas. En cuanto al promedio de víctimas mortales, se pasó de un promedio de 80 muertos diarios a 86 fallecidos en la últi­ma semana. “También parecería un aumento leve, pero volvemos al asunto de las pruebas: si una persona fallece sin ser diagnosticada, no entra a esta curva”, advirtió Prochazka.

Como se ha advertido, la importancia de alimen­tar las estadísticas con datos confiables resulta fundamental para poder realizar un diagnóstico correcto del comporta­miento de la pandemia en el Perú. Y ello no es­taría ocurriendo en vir­tud del descenso en la realización de pruebas moleculares.

JOSÉ ALFREDO MADUEÑO

Redactor Política