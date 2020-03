Congresista Mendoza de UPP cuestiona fujimorismo de Yeni Vilcatoma

Unión por el Perú (UPP), el partido fundado en la década del noventa por el exembajador Javier Pérez de Cuéllar para intentar vencer a la dictadura fujimorista en comicios electorales, hoy tiene una bancada etnocacerista en el Congreso.

Precisamente, Javier Mendoza, congresista electo de Unión por el Perú (UPP), mostró su rechazo por la designación de YeniVilcatoma como la abogada defensora del líder de su partido, Antauro Humala.

“Yo no me veo cerca de ella, yo me veo lejos, de extremo a extremo en todo caso porque en el camino ella ha demostrado su posición cambiante y su corazón naranja. En ese aspecto, personalmente yo me siento alejado de ella”, afirmó Mendoza.

Además, el electo parlamentario por Ayacucho adelantó que el comité del Frente Patriótico considera que existe una amplia distancia entre Vilcatoma y la causa etnocacerista por lo que no ve con buenos ojos que la exfujimorista asuma la defensa de su encarcelado líder.

“No hay coincidencia política, ni ideológica, esta señora está aprovechando que él (Antauro) está en la cárcel para hacerse propaganda gratuita porque no tiene otra forma de estar en la palestra, del panorama, que entre comillas asumir la defensa legal de Antauro Humala”, destacó.

El domingo pasado, YeniVilcatoma, confirmó que será la abogada que defenderá a Antauro Humala luego de que éste le diera “la confianza” para presentar un nuevo recurso de revisión de la sentencia en su contra.