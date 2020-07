Concurso de breakdance femenino

Con el objetivo de impulsar el arte en todas sus manifestaciones y el empoderamiento femenino, el ICPNA Cultural y Betesda, escuela de baile especializada en estilos urbanos, presentarán la final del campeonato Breakin Battle Online – B Girls; en la que las exponentes de breakdance inscritas tuvieron la oportunidad de demostrar lo mejor de su talento.

Fueron muchas las candidatas que se inscribieron, bajo una convocatoria totalmente gratuita, y tras un minucioso proceso de evaluación, gracias al apoyo de la estadounidense BGirl Sunny, reconocida bailarina de este género a nivel internacional, se realizó la selección de las ocho mejores participantes.

La final de este concurso se presenta el 30 y 31 de julio a las 8 p. m. a través de Facebook Live mediante la cuenta de Icpna Cultural. En la primera parte, las ocho finalistas se enfrentarán en cuatro versus: Bgirl Tiara vs. Bgirl Jhun, Bbgirl Monchi vs. Bgirl Silvana, Bgirl Like vs. China Rock y Bgirl Tati vs. Bgirl Liseth. En la segunda fecha se seleccionará a la ganadora de este campeonato.

El Icpna Cultural, mediante la promoción de estas actividades virtuales, continúa desarrollando oportunidades para difundir y compartir cultura en esta época en la que la salud de todos prevalece y es importante mantenerse en casa.