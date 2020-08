Con creatividad uno puede ejercitarse en casa

YÁSSER GÓMEZ CARBAJAL

Con el objetivo de disminuir los riesgos de desastres en las zonas vulnerables del distrito de San Juan de Miraflores, más de cinco mil familias fueron capacitadas para reducir su vulnerabilidad ante diversos peligros. Este trabajo fue desarrollado por el Centro de Estudio y Prevención de Desastres-Predes y USAID. Diario UNO entrevistó a Rosario Paredes, vocera del programa.

—¿En qué consiste el programa Familia preparada, barrio más seguro?

—Hemos priorizado para las acciones cercanas a 29 asentamientos humanos de Nueva Rinconada que tiene más de 150, con una campaña casa por casa denominada: Familia preparada, barrio más seguro. Tocando puertas para que con los voluntarios que hemos formado llegar de forma masiva los domingos por la mañana, llevándoles material, explicándoles la importancia de estar preparados, cómo debemos preparar un plan familiar de emergencia, qué debe contener. Además, entregándoles cartillas para así llegar a las familias y no esperar que las familias nos busquen.

En las faenas de los domingos señalizamos las zonas seguras donde se van a refugiar de forma temporal cuando haya un movimiento sísmico. Por eso a lo largo del proyecto hemos desarrollado 3 simulacros: en mayo, en octubre y en noviembre pasados.

—¿Cuál ha sido la respuesta de la población?

—Hubo respuestas positivas, hemos trabajado en crear consciencia en Nueva Rinconada, asesorando y acompañando a los funcionarios de la municipalidad para que incluyan dentro de sus planes de trabajo la gestión de riesgos que muchas veces está ausente.

—Incluso de concretó implementar obras.

Un estudio recomendó una serie de medidas para que se pueda reducir el riesgo en toda Nueva Rinconada, por eso realizamos 2 obras demostrativas bajo los necesarios parámetros y especificaciones técnicas. Construimos un muro de 108 metros lineales de concreto ciclópeo, que beneficia a 8 asentamientos humanos, teniendo justamente el objetivo de proteger estos asentamientos humanos de los constantes derrumbes, que al no tener servicio de desagüe, tiran el agua a la calle, por eso el suelo está debilitado. Cuando pasa el camión que lleva agua se cae la mitad de las pircas y afecta a las viviendas.

La otra obra demostrativa es la que hicimos es en la parte alta de una ladera en la zona Las Rocas tipo andenes, para controlar la caída de rocas, una obra de mampostería de piedra, haciendo tres niveles de enrocado. Estas obras han servido como ejemplo a la población. Hace una semana le hemos entregado las obras a la alcaldesa del distrito porque a la municipalidad le corresponde darle mantenimiento.

—¿Han hecho estudios en estas zonas de riesgo?

—Así es. Producto de esta Evaluación de Riesgo (Evar) general, hemos podido hacer evares específicos de los 29 asentamientos humanos, entonces cada uno de los que beneficia del proyecto tiene su estudio específico con sus características, con sus planos. Algo con que no contaban, y eso es lo que le pide Cofopri, tráeme tu estudio de evaluación de riesgo y no tenían. Entonces, ha sido un trabajo que no estaba planificado pero que se ha hecho, y eso es muy importante.