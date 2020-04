Comuneros y autoridades rechazan donativos de minera Río Blanco

Ante el sostenido incre­mento tanto de infectados como de fallecidos a causa de covid-19 en el Perú, diver­sos especialistas de la salud han expresado la necesidad de extender la cuarentena obligatoria, por lo menos, hasta el 10 de mayo.

Con 530 víctimas mor­tales y 19,250 contagios de acuerdo a las cifras oficiales proporcionadas por el minis­terio de Salud (MINSA), resul­ta evidente que la curva de propagación todavía está lejos de acusar el esperado aplanamiento. El decano del Colegio Médico del Perú, Mi­guel Palacios, consideró que debido al incremento de in­fectados y las deficiencias del sistema de salud la cuaren­tena debería extenderse dos semanas más.

“La curva está en ascen­so y es muy peligroso, por la cantidad de nuevos casos que puedan haber, desatar o destrabar una cuarentena, ese es un elemento muy impor­tante”, indicó a Canal N.

Palacios manifestó que el aumento de pacientes hospitalizados y en Unida­des de Cuidados Intensivos (UCI) revela “el alto grado de avance de la enfermedad”. En esa línea, advirtió que todavía estaríamos por llegar al pico de la enfermedad entre el 26 o 28 de abril, por lo que dar por concluida la cuarentena sería algo sumamente peligroso para la salud pública.

SIN CAMAS, RUMBO AL DESASTRE

De otro lado, el galeno expresó su preocupación por la poca disponibilidad de camas UCI en el país. “Ya no hay camas donde albergar a los pacientes sobre todo los más graves que requieren UCI, teóricamente quedarían 140 a la fecha, pero vemos quejas de todos lados que ya no hay esa ocupabilidad”, apuntó.

Por su parte, el presidente de la Sociedad Peruana de Me­dicina Intensiva, Jesús Valverde, coincidió con Palacios respecto a que ya no habría camas UCI en los centros de salud de Lima para pacientes con coronavirus. “Mapeando todas las Unidades de Cuidados Intensivos a nivel de Lima, por vía telefónica y tratando de buscar una cama libre COVID-19 y la verdad no he encontrado ninguna”, indicó.

Según Valverde, a ello hay que sumar la falta de personal médico especializado en áreas críticas, lo que a su criterio ge­nera una “situación de desas­tre”. Valverde remarca que “no hay recursos humanos” en el sistema de salud, pues aunque existe una demanda de 1,400 médicos intensivistas la reali­dad es que solo contamos con 700 médicos especialistas.

Cabe recordar que en días recientes han aparecido diversas denuncias de pacientes y fami­liares contagiados de covid-19 que denunciaron no haber sido trasladados oportunamente a las unidades de cuidados inten­sivos. Incluso, se ha dado casos de personas que han muerto en sus domicilios sin ser siquiera hospitalizadas.

BONO ES URGENTE

Frente a la necesidad evidente de extender la cua­rentena, el ex ministro de la Producción, Daniel Córdova, señaló en Radio Nacional que se debe impulsar un bono uni­versal alimentario, el cual iría dirigido al 98% de la población ubicada en el sector “D”, con un gasto de 10 mil millones de soles.

Además, indicó que el Perú atraviesa circunstancias que es­tán “fuera de toda caja tradi­cional de instrumentos econó­micos”, y tenemos que atender las necesidades de los sectores más vulnerables. Consignó que debido a estas necesidades es que la gente que está en las calles buscando un sustento, y en las carreteras intentando regresar a sus regiones.

“Tenemos que dejar de lado la focalización, por lo que con este bono se tiene que dar mil soles por única vez a las perso­nas que tienen menos de tres mil soles en una cuenta banca­ria, así controlamos que no se dé a más gente”, manifestó.

Por su parte, la Confedera­ción General de Trabajadores del Perú (CGTP), ha convocado a un cacerolazo para este jueves 23 de abril en protesta contra la aplicación de la suspensión perfecta de labores. La vicepre­sidenta del gremio laboral, Car­mela Sifuentes, explicó que la protesta se realizará desde las respectivas viviendas de los ma­nifestantes, a fin de no desaca­tar la orden de aislamiento social obligatorio.

Sifuentes cuestionó que el Ejecutivo haya convocado tardíamente a los trabajado­res para requerir su posición respecto a la suspensión per­fecta de labores, decisión que complica todavía más la economía de los trabaja­dores suspendidos durante la cuarentena pues dejarán de percibir ingresos.

“Nosotros rechazamos este decreto supremo y su reglamento. Yo lo denomino suspensión imperfecta. Nos convocaron un día viernes, a través del secretario general, pero ya todo lo tenían todo preparado”, señaló. Por ello, la CGTP se adhirió a la pro­puesta del bono universal de mil soles para soportar la cuarentena obligatoria.

En tanto, el Movimiento Nuevo Perú emitió un comu­nicado adhiriéndose a la pro­puesta del bono universal, destacando que, de acuerdo a una encuesta reciente, el 89% de peruanos ha visto reducidos sus ingresos y el 42% se ha quedado sin trabajo y sin ingresos. “Es decir, millones de peruanas y peruanos se están quedando sin recursos para subsistir. El hambre y la desesperación los está llevando a las calles para buscar la manera de generar recursos”, indica el documento.

Sin embargo, pese a las diversas adhesiones que va alcanzando la propuesta del bono universal, además si se consideran los errores en la selección de beneficiarios en los anteriores subsidios del gobierno, desde el Eje­cutivo no ha habido mayor respuesta.

ALGO MÁS

Por lo pronto, ayer la Comisión de Economía del Congreso acordó enviar una carta a la ministra de Economía y Finanzas (MEF), María Antonieta Alva, para que se evalúe la propuesta de bono universal realizada por la congresista Rocío Silva Santisteban, del Frente Amplio.

JOSÉ ALFREDO MADUEÑO

Redactor Política