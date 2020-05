Competencias virtuales

El fútbol argentino regis­tró su primer caso de coro­navirus tras confirmarse el positivo de Stephanie Rea, portera del club Excursio­nistas.

“En las últimas horas, nuestra arquera Stephanie Rea dio positivo para el vi­rus covid-19. La misma se encuentra bajo tratamiento médico, siendo monitorea­da por los especialistas. Le hacemos llegar nuestro apo­yo, deseándole una pronta mejoría. Fuerza Stefa”, fue el mensaje del club en sus redes sociales.

La jugadora se encuentra en buenas condiciones, pero completamente aislada en un hotel, agregó la comu­nicación del club porteño, ubicado en el barrio de Bel­grano, en el norte de Buenos Aires.

“Estoy bien, preocupada más que nada por mi familia. Desde que me dio positivo tienen que esperar siete días más por si les aparece algún síntoma. Por ahora, no tienen ninguno. Yo estoy con tos, me pica un poco la garganta. Aparte, tuve do­lor de cabeza abundante y me dieron paracetamol. Te dicen que te tranquilices, así que trato de estar tranquila”, declaró Rea al portal Doble Amarilla.

La jugadora vive junto a su hermana en la Villa 31 del ba­rrio porteño de Retiro, una de las zonas populares con más casos positivos en la Ciudad de Buenos Aires, y donde más trabajan tanto el Gobierno Na­cional como el local para aislar a los contagiados.

Este sábado el presidente de Argentina, Alberto Fernán­dez, anunció la extensión del aislamiento social, obligato­rio y preventivo, con fuertes restricciones tanto en Buenos Aires como el conurbano Bo­naerense, las dos regiones ar­gentinas más complicadas con la pandemia.