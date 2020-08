¿Cómo la tecnología puede protegernos del Covid-19?

No soportan más. Las enfermeras de la capital denunciaron el continuo maltrato laboral por parte de las autoridades que las obligan a trabajar en medio de escandalosas fallas de bioseguridad y con retrasos de dos o más meses en sus pagos. Todo ello pese a que desde hace casi 5 meses se desató la pandemia del coronavirus en el país.

La decana del Consejo Regional de Lima Metropolitana del Colegio de Enfermeros del Perú, Elizabeth Alvarado, alzó la voz para reclamar justicia para sus agremiadas y se dirigió a la ministra de Salud, Pilar Mazzetti, para que supervise, en los propios establecimientos de salud, la preocupante situación que viven las enfermeras.

“Son 1,200 profesionales en Lima que están contagiadas con COVID-19 y siete han fallecido en medio de escandalosas fallas en materia de bioseguridad y tardanzas en los pagos. En cuanto al Equipo de Protección Personal (EPP) no les están dando EPP de buena calidad, miren cuantos meses ya estamos, desde marzo, las enfermeras están con el EPP todo el día, terminan empapadas, están teniendo infecciones urinarias”, dijo Elizabeth Alvarado.

MALTRATO EN EL LOAYZA

Una enfermera del hospital Arzobispo Loayza, que prefirió no revelar su nombre, también reveló la cruda realidad que les toca vivir y que les puede costar la vida. “

“Yo estuve dos años y 4 meses por “terceros” cuando me pasan a CAS COVID pero no me cancelaron desde el mes de abril, a otras desde noviembre. Nos están dando un mameluco de plástico, pero como es un hospital abierto nos arriesgan a una pulmonía fulminante porque las enfermeras salen de los ambientes con el cuerpo caliente, mojado, y caminan en la media noche hasta llegar a los baños y no hay agua caliente”.

Así mismo refirió que un 40 % del personal del hospital está infectado. “Sabemos que hay donaciones de equipos EPP como mascarillas pero desconocemos quienes son los beneficiados”, agregó.

ALGO MÁS

SOLO UN TRABAJO SEGURO. “Nosotras tenemos que hacer un gran esfuerzo para comprar respiradores que cuestan 290 soles con los filtros que cuestan 70 soles. Queremos que haya supervisiones, queremos que nos brinden la seguridad para poder trabajar y que nos paguen oportunamente, tengan en cuenta que arriesgamos nuestra vidas”.