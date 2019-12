Cómo aportan los migrantes a la economía del mundo

Es innegable que la migración internacional continuará sucediendo en el futuro. Para conmemorar la contribución significativa que los migrantes hacen a la economía y al desarrollo de los países a nivel mundial, la Asamblea General de las Naciones Unidas, estableció el 18 de diciembre como el Día Internacional del Migrante.

Según el Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de las Naciones Unidas (DESA), el número total de migrantes internacionales ascendió a un estimado de 272 millones en 2019. Además, el país que recibió la mayor cantidad de migrantes fue EE. UU. con 51 millones, seguido por Alemania y Arabia Saudita, países que recibieron 13 millones.

Todas estas personas abandonaron sus países de origen por diferentes motivos. Algunos de ellos se mudaron voluntariamente porque encontraron un mejor trabajo, porque deseaban estudiar para mejorar su empleabilidad, porque encontraron mejores oportunidades, o porque querían vivir la experiencia de residir en otro país.

Asimismo, otros ciudadanos viajaron porque su país atraviesa conflictos políticos, una economía inestable, guerras, o desastres naturales. De acuerdo con las Naciones Unidas, cerca de 4 millones de venezolanos han huido de la crisis política y económica que experimenta su país. Colombia ha recibido a 1.3 millones de migrantes de este país, y es seguido por Perú (768,000), Chile (288,000) y Ecuador (263,000).

Claudia Reyes Armebianchi, Gerente General de Western Union Perú, Cuba y República Dominicana indicó que “debido a estos procesos migratorios, las remesas se han convertido en una mano amiga confiable y en una parte vital de la economía de muchos países. Esos fondos ayudan a mejorar la calidad de vida de millones de familias, especialmente de las que viven en pobreza ya que son una forma efectiva de aliviar su situación económica”.

Ellos emplean ese dinero para cubrir una serie de necesidades domésticas como alimentación, educación, vestimenta, y tratamientos médicos; así como para hacer reparaciones o mejoras en sus casas, y/o comprar vehículos u otro tipo de bienes duraderos.

Para celebrar esta fecha, “Western Union y la Fundación Western Union están apoyando los esfuerzos de reunificación de las familias iniciado por “Restaurar Lazos Familiares” (RestoringFamily Links, en inglés), un programa del Comité Internacional de la Cruz Roja que tiene como objetivo prevenir la separación, buscar a personas perdidas y restablecer el contacto entre familias separadas por conflictos sociales, desastres naturales, y/o migración”, explicó Reyes Armebianchi.

En América Latina, el reporte más reciente del Banco Mundial establece que en el 2018, México es el país que ha recibido más remesas (US $35.689 millones). Seguido por Guatemala (US $ 9.573 millones), República Dominicana (US $6.789 millones), Colombia (US $6.411 millones) y El Salvador (US $5.458 millones).

Este mercado es estimulado por el fortalecimiento de la economía en diferentes países, sobre todo en Estados Unidos, y por celebraciones como el Día de la Madre, el Día del Padre, y Navidad, entre otras. “Durante estas celebraciones, las agencias como Western Union, son uno de los lugares más visitados por los migrantes, quienes buscan sentirse más cerca de sus familias al enviarles dinero. El último Día de la Madre marcó un récord en las remesas enviadas a México, donde se recibieron US $ 3,150 millones de dólares, según BBVA Bancomer”, declaró Reyes Armebianchi.

ALGO MÁS

La migración continuará sucediendo. Motivados por diferentes razones, las personas dejarán sus países ya sea voluntaria o involuntariamente, y la mano amiga confiable de las remesas le brindará soporte a los migrantes y a sus familias para que sigan mejorando su calidad de vida, logrando sus metas y cumpliendo sus sueños.