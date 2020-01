Comité consultivo con simpatías fujiapristas

Analista estimó que Fuerza Popular tendrá que definir cuál será su futuro político tras la decisión judicial que dispone el internamiento de Fujimori Higuchi en el Penal Anexo de Mujeres de Chorrillos.

El resultado de las elecciones 2020 es un duro golpe para el fujimorismo, al punto que Fuerza Popular vive ahora un momento de sobrevivencia que se complica con la orden de prisión preventiva por 15 meses dictada en contra de Keiko Fujimori, sostuvo el politólogo Martín Tanaka.

“Este es un momento para ellos [los fujimoristas] de resistencia y sobrevivencia. Me imagino que los fujimoristas más viejos recordarán el contexto del año 2000 y 2001, en donde la tarea es sobrevivir. Desde ese punto de vista, no les ha ido tan mal en este Congreso, en el sentido que han conseguido representación, basta comparar con el Apra, al que realmente le fue mal, desapareció del mapa por ahora”, declaró en el programa No Hay Derecho de Ideeleradio.

“Se les complica mucho, la sentencia de ayer dice que Keiko Fujimori estaría en prisión preventiva justo hasta abril del 2021. Eso es una primera cosa. ¿Eso implica que ya prácticamente se han quedado sin candidata o qué irán con Keiko Fujimori igual de candidata, aunque esté presa? Es una decisión muy complicada la que ellos tienen, manifestó.

Cabe recordar que el juez Víctor Zúñiga, encargado del Cuarto Juzgado de Investigación Preparatoria, quien dictó la prisión preventiva de la lideresa de Fuerza Popular, como parte de un pedido de la Fiscalía que la investiga por un presunto caso de lavado de activos.

VAN A TENER QUE DEFINIR

En otro momento, el analista señaló que pese a que Fuerza Popular logró pasar la valla electoral en este proceso electoral el contexto que vive sigue siendo complicado. Apuntó que la situación del fujimorismo, en este momento, es de confusión y desorden.

“El golpe ha sido durísimo. Ellos se están jugando la sobrevivencia. Como que se están reduciendo a su núcleo mínimo esencial. Es cierto que ellos están demostrando tener un núcleo de votantes como irreductibles, que es lo que explica que hayan sacado el porcentaje de votación que tienen, pero los golpes siguen, las investigaciones judiciales continúan. Entonces, están en una situación muy complicada”, afirmó.

“[¿El componente Keiko es determinante o ya no, en la cárcel o en libertad?] Creo que hay mucho desorden, mucha confusión al interior del fujimorismo en este momento. Como que es una lista en la que varios han metido mano, diferentes sectores. Para el 2021, creo que también dependerá del comportamiento de su pequeña, pero significativa bancada”, dijo.

¿JUGÁRSELA O ENCAPSULAR?

Finalmente, estimó que Fuerza Popular tendrá que definir cuál será su futuro político tras la decisión judicial que dispone el internamiento de Fujimori Higuchi en el Penal Anexo de Mujeres de Chorrillos.

“Ellos tienen que definir que van a decidir en el futuro. ¿O sea van a amarrarse al destino judicial de Keiko Fujimori, por ejemplo, esa es una opción, ¿van a politizar el juicio? Que es un poco lo que Keiko ha insinuado no, cuando ha dicho que ella no se va a quedar callada, que va a comunicar más con la prensa”, declaró.

“Ese es un camino [que podrían tomar], jugársela con Keiko, politizar todo el proceso judicial, eventualmente tenerla a ella de candidata. Ese es un camino. El otro [camino] es encapsular el juicio de Keiko, seguir su camino y buscar otro tipo de liderazgo, marcar ese es el dilema”, acotó.