Comisión de la Mujer aprobó predictamen sobre paridad y alternancia

El Estado no puede ga­rantizar créditos a empre­sas que están sometidas a procesos por corrupción, y por eso hemos pedido información al Ministerio de Economía y Finanzas, informó la procuradora ad hoc para el Caso Lava Jato, Silvana Carrión.

“El punto acá es que el Estado no puede garantizar créditos de empresas que están sometidas a procesos de corrupción, que eventual­mente podrían pagar una reparación civil y es un con­trasentido que —si tienen que pagar en el futuro una reparación civil— el Estado esté avalando estas empre­sas. […] El Estado no puede garantizar a alguna empresa que tenga algún problema legal con el Estado ni la jus­ticia y ese es el punto”, dijo en el programa No Hay De­recho de Ideeleradio.

”Nosotros queremos ser rigurosos y responsa­bles, primero tenemos que tener la información que nos proporcione el MEF y, luego, tomar las acciones. Si las acciones implican que haya que denunciar a algún respon­sable se hará, si las acciones implican que tenga que inves­tigarse administrativamente también se comunicará al ente respectivo”, aseveró.

QUITAR LAS GARANTÍAS O EMBARGO

La procuradora para el caso Lava Jato comentó, en ese sentido, que es impor­tante saber el estadio en el cual se encuentran los cré­ditos otorgados para actuar como corresponde. Explicó que el procedimiento podría ir por quitar la garantía o, en su defecto, un embargo si se desembolsó el préstamo.

“[¿Es posible que se puede quitar la garantía a estas em­presas o plantear un embargo si eso no pasara?] Sí, ese sería el procedimiento, y en todo caso evaluar si efectivamen­te cabe un embargo o alguna otra medida que intervenga el dinero finalmente otorgado si es que el crédito se garanti­zó, si no se revoca la garantía del crédito. Si permanece la situación tal cual, entonces sí definitivamente la Procuradu­ría tiene que tener una acción contra el dinero desembolsa­do”, sostuvo.

IDENTIFICACIÓN DE EMPRESAS

Carrión Ordinola precisó, además, que la Procuraduría está cruzando información para poder alertar al Minis­terio de Economía y Finan­zas (MEF) si existen otras empresas que no deben ser comprendidos en Reactiva Perú.

“[…]. Lo que queremos hacer es ser responsable con la información y que nos proporcionen en qué estadio están los créditos para nosotros poder accio­nar como corresponde, pero a la par estamos también en la línea de poder alcanzarle al MEF alguna otra empresa, porque estamos identifican­do algunas otras también que están en esa lista que están vinculadas al caso Lava Jato”, mencionó.

“Entonces, también que­remos hacer esta alerta al MEF, para que ellos revisen esas empresas y en todo caso refuercen los controles y los filtros que aún estén a tiem­po de hacer”, refirió.

SON CUATRO LAS EMPRE­SAS IDENTIFICADAS

La procuradora refirió, además, que hasta el momen­to son cuatro las empresas identificadas y vinculadas a procesos de corrupción. Dijo que la Procuraduría contras­tará la información no solo sobre personas jurídicas, sino también naturales en calidad de representantes legales.

“[¿Son cuatro las em­presas que se han alertada que no han sido debida­mente filtradas?] Sí, hasta el momento identificados por la Procuraduría, pero estamos en la búsqueda, y hemos identificado otras más, pero queremos concluir con la búsqueda de empresas para poder comunicarlo al MEF, porque luego lo que vamos a hacer es buscar a las personas naturales, que puedan ser representantes de las empresas, quizás las empresas no están en la investigación, pero sus representantes legales, sí”, indicó.