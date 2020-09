Comienza la “guerra”

Sin Dani Alves pero con el goleador Pablo, Sao paulo recibe a River Plate por la Copa Libertadores esta tarde desde las 17:00 horas. Ambos equipos suman 3 puntos gracias a una victoria y una derrota. El partido es el choque fuerte de 7 encuentros que hoy habrá en el certamen y en el cual también juega Boca Juniors.

River perdió en el primer partido ante LDU en Quito 3-0, pero luego se recuperó goleando a Binacional por 8-0. El equipo brasileño cayó en Juliaca 2-1 ante los peruanos, pero luego se recuperó y venció 3-0 a los ecuatorianos. Sao Paulo tiene ventaja pues a diferencia de los argentinos que no han reactivado su fútbol, los brasileños están en plena actividad.

Dani Alves fue operado del brazo y por eso estará ausente del partido. Pablo que suma 7 goles en el campeonato local, sufrió una lesión ante Fluminense, pero se recuperó en tiempo record.

Sao Paulo alinearía con Tiago Volpi; Igor Vinicius, Diego, Léo, Reinaldo; Tchê Tchê, Gabriel Sara, Hernanes, Igor Gomes; Vitor Bueno y Paulinho Boia o Pablo.

BOCA

Las amenazas de reclamos judiciales, pedido de puntos, visitas al TAS y otras protestas de Libertad, quedaron de lado. De todas maneras se jugará hoy desde las 19:00 horas Libertad ante Boca Juniors.

«La Organización Mundial de la Salud, la Organización Panamericana de la Salud y el Centers for Disease Control and Prevention de EEUU, hacen una clara diferenciación entre los PCR (+) de quienes están cursando la enfermedad y pueden contagiar a otros y los PCR (+) de quienes superaron la enfermedad, los cuales SON CONSIDERADOS RECUPERADOS Y YA NO CONTAGIAN», dijo la Conmebol en un comunicado.

Sin embrago, el técnico de Boca, Miguel Ángel Russo no viajará a Paraguay. Pues con 64 años, le han recomendado que no lo haga. El entrenador sufrió un cáncer hace poco.

OTROS PARTIDOS

Racing- Nacional

Defensa- Delfín

Del Valle- Flamengo

Barcelona- Junior

Guaraní- Tigre