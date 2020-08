Colombia supera 533.103 casos del coronavirus

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, denunció este domingo que Estados Unidos, con el apoyo de la oligarquía en Colombia, mantiene un plan para asesinarlo, luego de varios intentos que fracasaron en los últimos años.

“Existe una decisión en el norte y en Colombia por parte de la oligarquía de asesinarme y de asesinar al Estado Mayor y al alto mando político-militar de esta Revolución”, afirmó el mandatario Maduro, durante el estreno del programa “Aquí con Ernesto”, con su formato vía redes sociales.

Afirmó que efectivamente son extremistas los que gobiernan en ambos países, en la Casa Blanca y en Palacio de Nariño, y es una idea que ya la han intentado: “Esa decisión está tomada desde hace tiempo, era el objetivo del golpe de Estado del 30 de abril, venir por mí, secuestrarme”.

El jefe de Estado señaló que esta decisión fue tomada, el 04 de agosto de 2018, cuando los bombazos, los drones, “capturamos a todos los actores materiales y los autores intelectuales quedaron develados.

La televisión y la prensa mundial sacó los planes y en toda esta fase ya he recibido amenazas”.

Durante una entrevista a “Elliott Abrams dijo ante el Congreso de EE.UU. que iban a eliminar a Maduro antes de diciembre», señaló.

«La palabra eliminar en la boca de un halcón, con antecedentes criminales como Elliott Abrams, no puede ser tomada como un juego. Es un plan y tienen una oficina solo para Venezuela, el objetivo es acabar con el liderazgo que yo represento”, detalló el mandatario venezolano.

«Han sido 2 mil 725 días de acoso, de agresión, de manipulaciones, no he tenido un solo día sin la agresión del imperialismo y la derecha fascista y siempre me han visto con ánimo ¡El mejor día es todos los días!».

Asimismo, resaltó que estas acciones le han dado más fuerza de batalla, “nunca voy a traicionar a este pueblo, nunca me voy a rendir».

«Vamos a seguir adelante y hemos demostrado, nosotros los creyentes, yo cristiano profundo, que con la voluntad y la protección de Dios y la voluntad del pueblo, nosotros podemos salir adelante y vencer todas las amenazas, vencer todas las triquiñuelas, complots, conspiraciones”.

Las amenazas proferidas desde la Casa Blanca no son un juego y es necesario estar alerta. «En toda esta fase he recibido amenazas, han dicho que van a eliminar a Maduro, estas palabras no se deben tomar como un juego, su objetivo es acabar con el liderazgo que tengo, así que no exagero cuando lo digo», indicó.

“Estoy dispuesto a dialogar y a hacer una reingeniería a las relaciones soberanas de Venezuela con los Estados Unidos de Norteamérica”, aseveró el dignatario