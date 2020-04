Colocan más de 42 toneladas de productos hidrobiológicos en regiones

La distribución estable­cida para el primer fondo subastado de S/ 4 mil millo­nes, como parte del subsidio de S/ 30 mil millones del programa Reactiva Perú dispuesto por el gobierno como soporte al sector em­presarial, ha generado di­versas críticas debido a que solo una parte minoritaria de este monto está dirigida al pequeño empresario.

Para el excongresista Juan Pari, si bien las pe­queñas empresas van a demandar préstamos pe­queños no mayores a S/ 30 mil, son esas empresas las que generan empleo masi­vo y sostienen a la mayor cantidad de población eco­nómicamente activa en el Perú, por lo que consideró que el monto destinado a estas pequeñas empresas debió ser mucho mayor. “Hay que recordar que gran parte de nuestra economía es informal y atomizada, la gran industria en realidad absorbe poco empleo. Más del 70% de la población re­suelve su día a día con las pequeñas empresas, y son ellos quienes están en una situación crítica debido a esta pandemia”, señaló.

Pari advirtió que, al parecer, el Ministerio de Economía (MEF) y Finan­zas y el Banco Central de Reserva (BCR) han tomado como datos referenciales los montos de créditos que se han dado anteriormen­te de modo regular. “Por eso se habla de una gran demanda obviamente de las grandes empresas, que son las que han tenido acceso a crédi­tos. Pero no se puede hablar en los mismos términos en esta situación de emergencia o en un escenario post pan­demia, donde más bien hay que atender a la pequeña economía que es la que va a enfrentar el desempleo”, cuestionó.

“Me parece que hay un mal enfoque, basado en crite­rios aplicables a una situación digamos normal, cuando en realidad lo que se tiene que favorecer es que la gente tenga plata para sus pequeños em­prendimientos”, agregó.

El exparlamentario refirió sin embargo que guarda la esperanza de que el Ejecuti­vo recapacite y replantee los criterios para la asignación de los fondos. “Este es el primer tramo de los 30 mil millones de soles, y espero que la reali­dad haga cambiar los criterios que se han revelado en este momento por el MEF y el BCR; que son para economías nor­males y no para economías de crisis”, indicó.

EL GATO DE DESPENSE­RO

Por otro lado, el ingenie­ro económico criticó que el Ejecutivo haya concedido a la banca la facultad de de­terminar quién accede a los préstamos y quién no, con­siderando que los bancos suelen ser parte de grandes conglomerados económicos y podría desvirtuarse el espíritu del programa de reactivación económica. “Esa es la gran debilidad de Reactiva Perú. No se puede confiar el respi­rador financiero a una banca que siempre ha sesgado el crédito en el país. ¿Vamos a dejar que sea la banca quien decida a quién otorgarle el respirador financiero? ¿Acaso esto no debe reflejar más bien una política de Estado que determine a quién apoyar y no trasladar esa decisión al sistema bancario? Esto es muy peligroso y refleja la debilidad del Estado, que debería tener una mirada más estratégica sobre el tema”, manifestó.

Además, advirtió la ne­cesidad de reconfigurar el escenario económico tras la pandemia: “Si la Confiep pien­sa que va a restaurar el mis­mo modelo va a ser inviable, porque la realidad demanda otro tipo de políticas”.

IMPUESTO A LA RIQUEZA ES URGENTE

Respecto a la demanda desde varios sectores por un impuesto solidario a la rique­za, el excongresista señaló que “si revisamos las sugerencias del Fondo Monetario Interna­cional, veremos que ellos ya plantean el impuesto solidario a la riqueza”. “Sin embargo, en nuestro país mucha gente aún se rasga las vestiduras diciendo que es una medida izquierdista y totalitaria. El mundo está cambiando y ne­cesitamos potenciar los mer­cados internos, necesitamos que la gente tenga plata para comprar, y que compre lo que produce el país”, apuntó.

En esa línea, observó que si la población carece de di­nero para comprar y así di­namizar la economía, y si la distribución de la riqueza se mantiene tan asimétrica como hasta ahora, no se va a lograr reactivar la economía nacional. Por ello, remarcó la urgente necesidad de po­tenciar los mercados internos ante las grandes limitaciones a las transacciones interna­cionales de commodities. “El mundo está entrando en una fase recesiva, por lo que no tiene sentido pensar en aplicar los viejos sistemas. El impuesto solidario a la rique­za es necesario para salir por lo menos de una situación crítica, ya que a los grandes millonarios del país no les va a afectar que se aplique este impuesto por única vez”, expresó.

En cuanto al meca­nismo sugerido para di­cho impuesto solidario, comentó que esto es algo que todavía debe debatirse, aunque la necesidad hoy es que se establezca a la brevedad posible para salir de la crisis. “Hay un tema urgente y humanitario que resolver. Por eso estas de­cisiones deben tomarse ya porque cada vez será más complicado elegir entre morir por el virus o morir de hambre”, dijo.

Finalmente, Pari tam­bién cuestionó que aún en las actuales circunstancias de crisis humanitaria a ni­vel global, todavía haya gente que se rasga las ves­tiduras “solo por tener una pared ideológica de por me­dio que no les permite ver la realidad”, en referencia a quienes critican las pro­puestas de bono universal o de impuesto solidario a la riqueza.

“Creo que hay una miopía de ciertos sectores económicos ideologizados, y estamos pagando esta miopía. Trataron de debi­litar el Estado para que no defienda los intereses del país y para que funcione el sistema de corrupción, y ahora recurren a ese mismo Estado para que resuelva sus urgencias, a pesar de ha­berlo reducido a su mínima expresión gracias al neoli­beralismo”, concluyó.

JOSÉ ALFREDO MADUEÑO

Redactor Política