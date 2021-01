Clausuran discotecas

Alejandro Arteaga

En diálogo con diario UNO, el médico infectologo Juan Villena demandó a las autoridades a tomar acciones de inmediato para evitar que los casos de infectados se disparen. También recomienda una cuarentena por 15 días, pero bien hecha.

-¿Usted cree que la población acatará otra cuarentena?

-Yo creo que la población va a responder en la medida de lo que vaya viendo, porque no es por la decisión que tome el presidente, ya que como hemos visto a la población le ha interesado un pepino lo que piense el gobierno.

-El presidente de la República, Francisco Sagasti, señaló que la cuarentena es la última opción, ¿está de acuerdo?

-Esperemos entonces que haya cien muertos en las calles. Si vamos a esperar que los hospitales colapsen y que no haya camas UCI, ya no hay pues, ya no se puede hacer nada en ese momento.

-¿Cuantos casos de peruanos con la nueva cepa del coronavirus puede haber en el país?

-Cuando se detecta un caso en el Perú es porque hay cientos. No es que yo lo crea, es que así es. ¿Ud. sabe dónde han encontrado a esa persona?, ¿cómo la capturaron?, ¿en qué lugar la encontraron? ¿Cómo encontraron justo a esa persona? Epidemiológicamente hablando, para que encontremos a una persona infectada tiene que haber cientos ya. Así es como se detecta en cualquier parte del planeta. El virus apareció en setiembre en Gran Bretaña y en diciembre recién se detectó el primer caso, pero no era el único que había. De diez mil pacientes, cien tienen este virus, en nueve mil no lo encuentran, pero en uno de los cien lo agarran, entonces empieza la búsqueda, empiezan a buscar más y aparecen y aparecen. No es que haya un solo caso en Perú ya hay cientos.

A TOMAR ACCIONES

-¿El gobierno no está tomando las acciones necesarias ante el aumento de casos?

-Si estamos viendo que están aumentando los casos, estamos observando que casi no hay camas en los hospitales ¿qué estamos esperando? Estamos viendo que la curva epidemiológica verdaderamente está trepando ¿Qué estamos pensando? ¿Qué Dios es peruano? No ve el gobierno lo que ocurre en estos momentos en Europa y Estados Unidos, creemos que eso no va a pasar acá, el efecto de la segunda ola es brutal y este nuevo virus infecta más rápido que el anterior y está aquí en Lima. En todas partes sucede ¿Aquí vamos a tener un milagro?

-¿Qué recomienda entonces?

-Si se decide hay que hacer una cuarentena, pero bien. Primero eso de hacer cuarentenas los fines de semana no sirve, de que te sirve estar encerrado sábado y domingo si sales de lunes a viernes. Lamentablemente la única medida, porque otra no hay, es que no haya contacto entre personas. Ahora, si logramos que no haya contacto entre personas con simplemente decir no se acerquen, que mantengan el distanciamiento, esa es la medida perfecta porque permitimos que la economía siga su marcha y nadie se infecta.Además, si le sumamos que todos usen las mascarillas y se laven las manos, que no vayan a fiestas, esa es la medida.

-Esa es la medida o la decisión ahora.

-Por supuesto, hoy, no en 15 días o en febrero cuando los casos se multipliquen y sean imposibles de controlar.

A CUMPLIR DISPOSICIONES.

“Las autoridades deben hacer cumplir los protocolos. En los restaurantes por ejemplo, o que las autoridades fiscalicen mejor los buses, los paraderos principales. Y si ven un bus lleno se le detiene”.