Cita cumbre entre alcaldes de Lima y La Victoria

Llama la atención el apuro del Congreso de la República para elegir a los miembros del Tribunal Constitucional (TC), sostuvo el integrante del Área de Justicia Viva del Instituto de Defensa Legal, Luis Miguel Purizaga, tras cuestionar la aprobación del reglamento para la elección de los mencionados cargos.

“Llama la atención el apuro del Congreso por tener que elegir un Tribunal Constitucional en este contexto y rápidamente. Este reglamento fue aprobado por la comisión anteayer, casi a las 11 de la noche, y ayer ya se aprobó en el Pleno. Es una locura”, declaró en el programa No Hay Derecho de Ideeleradio.

“Nosotros nos hemos quedado con la sensación de que este tema de participación de las organizaciones de la sociedad civil ha sido solamente una mera formalidad, porque no se ha incorporado todas las propuestas que se hicieron para la elaboración del reglamento de elección de miembros del TC”, detalló.

EVALUACIÓN CURRICULAR

En otro momento, el abogado del IDL se refirió al trabajo de la comisión especial para seleccionar magistrados del TC respecto al reglamento de elección de magistrados del TC. Cuestionó que se le haya dado un 75% de peso e importancia a la evaluación curricular. Lamentó también que se le haya dado solo el 12% de importancia al criterio de integridad moral de los candidatos.

“Hay que darnos cuenta la rapidez con la que se ha aprobado el reglamento, que se han pasado cosas que son importantísimas. Ahora en este tema del 75% para la trayectoria profesional, que tiene que ver específicamente con evaluación curricular, le da un peso grandísimo el 75% de la evaluación a la trayectoria que solamente se mostrará por el CV y donde no habrá evaluación de conocimiento, va a haber solamente una entrevista, que por cierto tiene un puntaje muy bajo” precisó.

“En el tema de integridad moral hay un puntaje y esa era la propuesta de la comisión especial que iba del 1 al 12, se entendía que ese debate en relación de 1 al 12 no hay puntos medios, o tienes integridad moral o no tienes integridad moral, no es que yo tengo 5 de integridad moral. O sea no es que yo tengo cinco de integridad moral, cuatro o tres”, mencionó.