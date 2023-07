Cinti G. hija de popular Tongo conoce a Jaime Bayly y le pide graben juntos ‘La Pituca'(VIDEO)

Cint G hija del popular Tongo conoció este fin de semana por primera vez a Jaime Bayly en la Feria Internacional del Libro, ambos muy emocionados recordaron al cantante del talento intuitivo que tenía en cada una de sus presentaciones.

Bayly reconoció a la cantante cuando ella se acercó para que le firmara su libro, extendiéndose por unos minutos una conversación emocionandose hasta las lágrimas y al finalizar el pequeño encuentro lo sellaron con un caluroso abrazo-

“Fue un momento muy especial para mi y me emocione mucho que el amigo de mi padre me recibiera y tenga conocimiento de que sigo el legado musical de mi papa, solo me queda agradecer por todo lo que me dijo, además me invitó a estar en contacto con él y lo invitaré a que sea parte de mi video “La Pituca” a que sea parte de mi video “La Pituca” en quechua que lanzare proximamente” indicó la cantante.

Cint G se presentará en Fiestas Patrias en la “Feria Internacional Viva Perú 2023”, que se realizará el viernes 28 de julio en la Explanada del Estadio San Marcos (Av. Universitaria con Av. Venezuela S/N, Lima).