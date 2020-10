Cifras de desaparecidas alcanzan niveles de pandemia

JOSÉ ALFREDO MADUEÑO

Los indicadores de la violencia de género en el Perú arrojan cifras realmente de espanto. De acuerdo al Sistema Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas, presentado por el gobierno el 15 de octubre, solo desde el año 2018 en el país se han reportado 35,766 desapariciones de niñas y mujeres, de las cuales 8,275 casos corresponden hasta septiembre de 2020 y casi 5 mil durante el Estado de Emergencia.

Desde el Centro de la Mujer Peruana Flora Tristán, se advirtió esta semana que si bien es importante el avance en la implementación de herramientas fundamentales para encontrar a las personas desaparecidas, aún el sistema resulta incompleto y carece de enfoque de género en todos sus componentes.

ESTRATEGIA CON FALLAS

Miriam Vásquez, abogada de Flora Tristán, recordó que estadísticamente desaparecen mucho más mujeres que hombres, debido a la mayor exposición de la mujer a riesgos de sufrir violencia sexual, ser víctima de feminicidios, trata de personas y otros abusos de género. ”Para hacer una búsqueda efectiva primero hay que analizar el contexto. No podemos hacer una búsqueda con las mismas premisas para hombres y mujeres porque el contexto y las razones por las que desaparecen las mujeres son distintas, y entonces las estrategias también tienen que ser distintas”, señaló.

Según refirió, una de las consignas del sistema de búsqueda implementado por el gobierno plantea el hecho de que solo se emitan alertas de emergencia para casos de mujeres en contexto de violencia de pareja o violencia familiar. “Es decir, que hayan tenido antecedentes de denuncias policiales o tentativas de feminicidio. Eso está focalizado como si las mujeres solo sufrieran violencia en el ámbito privado, cuando la gran mayoría de desaparecidas se debe a un contexto de trata de personas, y no necesariamente hay denuncia previa porque quien las desaparece no es la pareja o expareja, sino alguien con finalidad de explotación sexual”, cuestionó.

REPRODUCCIÓN DE ESTEREOTIPOS

En estos casos, agregó, no se emiten las debidas notas de alertas, por lo que reiteró la necesidad de implementar el enfoque de género para que se emitan notas de alerta para todos los casos de niñas y mujeres desaparecidas, y no solo para quienes registran antecedentes de violencia.

“El sistema carece de enfoque de género también en la implementación de ciertos parámetros, como el DL N°1428, que emite medidas para la atención de estos casos, deja mucho margen a la discrecionalidad de la persona que los recibe. Se debe tener una lista taxativa de cuáles son estos aspectos relevantes para mujeres desaparecidas y cuales cuando se trate de otro tipo de casos”, indicó.

Además, consideró que bajo el enfoque de género se evitaría la reproducción de estereotipos por parte de los actores de justicia. “Recordemos el caso de Solsiret Rodríguez, en que no se atendió la denuncia por ser considerar que por ser mujer joven tenía más tendencia a irse de la casa. Se reproducen estereotipos de género en lugar de enfocar que por ser mujer, precisamente en una sociedad altamente tolerable a la violencia y que la normaliza, es importante mover las alertas e iniciar una búsqueda inmediata sin prejuicios de género antepuestos”, añadió.

VÍCTIMAS SERÍAN MUCHAS MÁS

Por otro lado, aclaró que las cifras oficiales solo muestran los casos que han sido reportados, pero adicionalmente existen casos aún no están registrados debido a que habitualmente corresponden a mujeres que no mantienen vínculos con sus familias, o son mujeres migrantes sin un vínculo cercano, por lo que las desapariciones no llegan a ser reportadas.

“Las desapariciones tienen un trasfondo que tienen que ver con otros delitos. Las personas no desaparecen solas, sino que las desaparecen con fines de traficar no solo con fines de explotación sexual sino también con fines de adopción. En el caso de los hombres, probablemente será con fines de explotación laboral. Por eso es importante conocer el perfil de los desaparecidos, de lo contrario la estrategia no generará grandes cambios para erradicar este problema”, alertó.

CELERIDAD EN LA BÚSQUEDA

Vásquez consideró que la inmediatez y celeridad son claves en el inicio de la búsqueda, ya que eso permite encontrar una pista más cercana o incluso para encontrar con vida a la persona. “Pero incluso si no se encuentra a la persona, de igual manera se tienen que activar las alertas porque al momento de acceso a la justicia la demora en recabar argumentos probatorios genera impunidad. En el caso de Shirley Villanueva no se actuó de inmediato porque se dijo que desapareció en un contexto de una reunión social, y todos esos juicios emitidos generaron que no se actuarán con inmediatez. Entonces al momento de ir a un proceso judicial, los medios probatorios ya perdieron su eficacia”, explicó.

Finalmente, indicó que la publicidad de los casos registrados en el sistema de búsquedas debe incluir todas las desapariciones y no solo la de los últimos años. Además, que las notas de alerta de emergencia sean para todas las niñas y mujeres desaparecidas en general, y se implemente un protocolo para casos de mujeres desaparecidas que considere el sistema estructural de violencia de género. “Solo así se podrá tener estrategias concretas que puedan dar con el paradero de las desaparecidas, sino el sistema no cumplirá con su función de ayudar a encontrar las víctimas”, apuntó.