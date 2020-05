Cierran otros dos mercados infectados con Covid-19

Los productores de leche desmintieron que evalúen realizar acciones de protesta en contra del gobierno y por el contrario acusaron al presiden­te de la Convención Nacional del Agro Peruano (Conveagro), Climaco Cárdenas, de liderar a un grupo de productores lác­teos de Arequipa que amena­za al Ejecutivo con acciones radicales sino acceden a sus demandas.

Los verdaderos producto­res de lácteos de El Pedregal- Majes aseguran que Clímaco Cárdenas no representa a los verdaderos gremios, debido a que no cuenta con parcelas ni ganado. “Al contrario, acos­tumbra a acusar a todos los gobiernos y grupos políticos de su supuesto fracaso en el sector con empresas fantas­mas”, indicó un empresario a este medio.

El empresario, que pre­firió no revelar su identidad por temor a represalias, dijo que según los archivos de la SUNARP, en el 2002 Cárde­nas fundó y fue gerente del Escritorio Rural Ganadero C & C Reproductores SAC y solo operó un par de años.

Agregó que dicha empresa fue dada de baja de oficio, pero mantiene una deuda de S/. 14,064 del periodo 2013. “Lo mismo ocurrió con la “Asociación de Criadores Holstein del Perú-Filial Majes en 1996 donde Cárdenas era secretario. En la Sunat aparece como inscrito en el 2009 con domicilio en Tacna, pero fue dado de baja”, señala.

En el 2006 se registró en la SUNARP como presidente de la “Asociación de Criadores, Propietarios, y Aficionados del Caballo Peruano de Paso Irrigación Majes”. En el 2015 se inscribe en la SUNAT, pero actualmente se encuentra en calidad de “baja de servicio”.