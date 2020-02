Cien razones para celebrar

En febrero de 1920 el presidente de la República de aquél entonces, Augusto B. Leguía firmó el decreto supremo que dio nacimiento al distrito de La Victoria, sin saber acaso, que esos ocho kilómetros cuadrados de área geográfica se convertirían, a la postre, en cuna de poetas, cantantes, deportistas y genios.

Víctor Humareda, el genio del expresionismo peruano dibujó, en una habitación del Hotel Lima ubicado en el corazón de la Parada, sus mejores cuadros. “Los Cóndores”, “Viejos zapatos” y “El Burdel” adquirieron forma y color entre los muebles desvencijados de una posada victoriana.

“La rica Vicky”, albergó también al gran decimista Nicomedes Santa Cruz. En las quintas de la vieja Victoria sus versos satíricos, melancólicos, rebeldes y chispeantes se escuchaban con reverencia. “A cocachos aprendí” era el más festejado.

Papá Chacalón, nacido en el Cerro San Cosme, fue otro de los personajes que marcaron con fuego a los altoandinos y emergentes de los setenta. Con su grupo La Nueva Crema desbarató los rígidos cánones musicales de aquel entonces. “Este amargo amor” “A los bosques me interno yo” y “Como un ave” fueron canciones chicha, las que causaron furor en cerros y callejones.

Si Nicomedes Santa Cruz representaba a los afrodescendientes y Chacalón a los mestizos; Amanda Portales Sotelo, “La Novia del Perú” nacida en el Cerro El Pino, era la conmovedora intérprete del alma andina. Sus sentidos huaynos: “Dile” y “Vaso de Cristal” eran cantadas hasta altas horas de la madrugada.

Similar acogida tuvieron los boleros. “Donde estás Yolanda”, “Resignación” y “Cabellos Blancos” batieron todos los record de sintonía. Ramón Avilés, el artista victoriano a quien llaman, por su prodigioso timbre de voz, “El Bolerista de América” deslumbró con su arte a los melómanos más exigentes del mundo.

CAMAGUEY Y DANIELA DANCOURT

La salsa adquirió su mayoría de edad con la orquesta cien por ciento victoriana “Camaguey”. Fue su buque insignia y Daniela Dancourt, nacida en el Porvenir, su más alta exponente. Sus irreverentes temas: “Ese estúpido”, “Me cansé de ser la otra” y “Dicen que soy yo” le granjearon definitivamente la fama.

Pero, La Victoria no sólo parió intelectuales y estrellas del canto; sino también celebridades del deporte. Alejandro “Manguera” Villanueva la leyenda del fútbol peruano movió la redonda en estos lares. Asimismo, el Cholo Sotil y el Príncipe La Fuente, notables futbolistas de la década del 70 hacían malabares en la canchita del Parque Andalucía. En sus pies quedaba, para sus rivales, el infierno.

Y la gloria quedaba en las manos de la ágil mundialista Sara Joya. Con sus impresionantes mates nos robaba, a cada rato, el aliento. Al igual que ellos brillaron en el firmamento deportivo, Ángel, Umberto y Giovanni Cordano, los ases de las bochas en la década del sesenta.

EL EMPUJE PROVINCIANO

En esta Victoria de las agencias de transporte, de los mercados de papas y de frutas, de las humitas, los tamales, el pan con chicharrón, la mazamorra morada y el arroz con leche, los picarones y el choclo con huevo no podían faltar los emprendedores. Nemesio Guizado, dueño del imperio Guizado fue uno de los forjadores de Gamarra. Algunos le llaman “El Midas victoriano”, todo lo que toca se convierte en oro. Al igual que él cientos de provincianos exitosos forjaron con su talento y sudor la personalidad de este distrito multirracial y plurilingüe.

Y como en toda historia que se respeta no podía faltar un héroe. Alejandro Sánchez Arteaga de apenas 14 años ofrendó su vida el 10 de marzo de 1951 por salvar a dos niños de un incendio ocurrido en un viejo corralón victoriano. El Niño Héroe” –que vivió su infancia en El Porvenir–es homenajeado el 17 de julio de todos los años por la alta dirección de la Policía Nacional del Perú en el frontis del emblemático colegio victoriano “Pedro. A. Labarthe”.

Pero este recorrido sucinto por el camino del recuerdo sería incompleto si no mencionamos al autor de “La Palabra del Mudo”, Julio Ramón Ribeyro. Sin este extraordinario escritor, La Victoria sería sólo un vago recuerdo. Para entender a Francia, México y Rusia es necesario leer a Balzac, Juan Rulfo y Máximo Gorki, respectivamente y para entender a Lima en general y La Victoria, en particular, hay que leer a Ribeyro el fundador de la corriente cosmopolita y urbanista. Con el personaje “Ludo”, recorremos La Victoria sórdida y llena de bares. Pero esa victoria, generalmente nocturna y marginal no es la que hoy asusta.

EL CRIMEN NO PAGA

Asustan, más que los “cogoteros”, los “escaperos” y los “lanzas” de barrio; los alcaldes ladrones y los cobradores de cupos. Elías Cuba, el ex alcalde de La Victoria sindicado como líder de la organización criminal “Los Intocable Ediles” lamentablemente es parte de esta historia de cien años de fundación. Su encarcelamiento debe convencer a tirios y troyanos que el crimen no paga. Y la indiferencia tampoco. Barrio que se respeta, barrio que se rebela.

Pero al margen de esta vergonzosa mácula La Victoria nunca dejará de sorprendernos. La Victoria es Gamarra –el Complejo Industrial y Comercial más grande de Latinoamérica– cuyas prendas con diseño exclusivo se venden a precios de ganga; es La Parada donde confluyen todas las sangres; es la “Cachina” (antes Tacora Motors) donde encuentras desde un alfiler hasta un avión; es el jirón Huamanga conocido como “La Calle de Las Tortas” donde sus manjares alcanzan un nivel de exportación. Es también, “MI Barrunto”, donde la Leche de Tigre es un afrodisiaco más bravo que la pusanga loretana; es “Puro Tumbes” con su incomparable “Nando”, ceviche de mil pescados para chuparse los dedos y “El Gato” donde se vende la parihuela más barata del planeta.

Es el Politécnico José Pardo de la avenida Grau – conocida desde sus albores en 1868 como la Primera Escuela de Artes y Oficios del Perú; es la Huaca Santa Catalina, patrimonio cultural reconocida por la Unesco; es la iglesia “Nuestra Señora de La Victoria” templo de estilo neocolonial construido en 1908 antes que se fundara el distrito; es la Casona Calvetti (esquina de Iquitos con Canta) que ostenta el Balcón Republicano más largo del Perú y de Latinoamérica y el tren eléctrico que nos ha permitido ver al barrio blanquiazul desde las alturas.

De igual modo, es la Plaza Manco Cápac y su inca que nos señala con su dedo el derrotero del triunfo, son los edificios multifamiliares El Porvenir y Matute, los cerros San Cosme y El Pino donde se creó el certamen de belleza e inteligencia “Miss Cerro El Pino”; es el Parque Unión Panamericana, es el Club de Alianza Lima y su estadio de Matute donde se forjaron buenos futbolistas y es el Mundialito con su historia de triunfos repetidos.

De igual modo, es el Club Social Casino La Victoria donde jugo billar el legendario Martin Luther King; el Instituto de Artes Gráficas y el Instituto de Energía Nuclear donde la ignorancia agacha la cabeza. Asimismo, es Santa Catalina, erguida y próspera, el hospital “Obrero” –hoy llamado Guillermo Almenara—que abrió sus puertas en 1941 y los colegios emblemáticos, Pedro A. Labarthe, Isabel La Católica, La Sagrada Familia, Víctor Andrés Belaúnde, Dominga Pérez Liendo y República de Panamá, semillero de talentos.

Ahora que cumplió –2 de febrero del 2020—cien años de fundación, La Victoria debe sentirse orgullosa de su historia. Su nombre es un tributo a quien fuera propietaria de estas ubérrimas tierras: doña Victoria Tristán, esposa del expresidente de la república, Rufino Echenique e hija del último virrey Juan Pío Tristán y Moscoso.

El actual alcalde de La Victoria; George Forsyth (2019-2022) quién priorizó en este primer año de gestión, la lucha, con apoyo del gobierno central, contra las mafias que subastaban la vía pública, tiene el deber de no perder la brújula. Una manera efectiva de hacerlo es no dejar de escuchar la voz del barrio.

JUAN BUISA