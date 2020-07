Chofer distraído causa choque

El problema con el Congreso de la República es que la mayoría de parlamentarios no tienen conciencia social ni compromiso con el estado derecho y la lucha contra la corrupción, sostuvo el exfiscal Víctor Cubas Villanueva, tras considerar que hay legisladores que solo defienden sus intereses particulares o intereses de grupos económicos.

“El caso del Parlamento es una situación que no me llama la atención que se esté dando porque el origen del problema no está simple y llanamente en que se llame a nuevas elecciones dentro de las circunstancias en las que se produjeron las elecciones. El problema está en que nosotros estamos sufriendo un proceso de desinstitucionalización desde los primeros años de 1990 que fue llevada a cabo precisamente por el gobierno de Alberto Fujimori, a partir del golpe de Estado del 5 de abril”, declaró en

el programa No Hay Derecho de Ideeleradio.

“No considero que el pro­blema es que los parlamenta­rios no tienen experiencia, ese no es el problema, lo que no tienen es conciencia social, lo que no tienen es compromiso con el estado de derecho y la lucha contra la corrupción. Ellos han ido, en la gran ma­yoría de casos, para defender intereses particulares, para defender intereses de grupo. Por eso están haciendo cosas contra el sentido común para que luego se diga que eso se debe a su falta de experiencia”, advirtió.

SIN PARTIDOS POLÍTICOS

En ese sentido, el exmagis­trado señaló que la ausencia de partidos políticos hace que cada Parlamento sea peor al anterior. Dijo que es pro­bable que en las próximas elecciones volvamos a tener un Congreso que no esté a tono con las necesidades del país.

“Tenemos en nuestro país una situación en la que carecemos de partidos políticos, y eso explica por qué cada Parlamento ha sido peor que el siguiente en todas las circunstancias. Y es que las lecciones se llevan a cabo en las condiciones creadas en ese momento para la corrup­ción, con voto preferencial y quienes van al Parlamento son precisamente personas que tienen poder económico y que logran ubicarse, por el voto preferencial, en los primeros puestos, pero que no tienen ningún interés en solucionar los problemas del país, sino que se van a defender de intereses parti­culares”, manifestó.