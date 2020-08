China exige que EE.UU. se retracte de sanciones

El director ejecutivo de la aplicación digital TikTok, Kevin Mayer, informó este jueves su renuncia al cargo, en medio de las amenazas del presidente de Estados Unidos (EE.UU.), Donald Trump, de prohibir el uso de la plataforma en el país norteamericano.

“En las últimas semanas, a medida que el entorno político ha cambiado drásticamente, he hecho una reflexión significativa sobre lo que requerirán los cambios estructurales corporativos y lo que significan para el rol global al que me inscribí. En este contexto, y como esperamos llegar a una resolución muy pronto, quiero hacerles saber con gran pesar que he decidido dejar la empresa” expresó Mayer, mediante una carta para los trabajadores.

Por su parte, la gerente general de la plataforma de vídeos cortos TikTok en EE.UU., Vanessa Pappas, asumirá temporalmente las funciones de Mayer.

El conflicto entre la plataforma china y EE.UU. tiene lugar después de que TikTok demandara al Gobierno norteamericano por la presión que Trump ejerce contra la aplicación, acusándola de espiar a los usuarios.

No obstante, Trump firmó una orden ejecutiva el pasado 6 de agosto, dando 45 días a los empresarios estadounidenses para abandonar los negocios con la empresa china ByteDance, matriz de TikTok.