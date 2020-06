Chilenos de LATAM reciben millones de la Reactivación

Hace unos días una noticia fue opacada por el rutinario conteo de cifras del Covid-19, el Ministro de Transportes dijo a una emisora local: «Hemos hecho una propuesta que la estamos sometiendo al Ejecutivo, tanto el Ministerio de Transportes como el Ministerio de Comercio Exterior, a efectos de tener un fondo que permita restablecer rápidamente los servicios de las aerolíneas».

Ojo la propuesta nació del mismísimo Ministerio que debería de estar elaborando estrategias para reactivar al sector transporte de carga y pasajeros, sobre todo iniciar un proceso real de formalización del transporte urbano en las grandes ciudades.

Es decir, un estado que no logra calmar el hambre, que no permite trabajar, que no cuenta con oxígeno, que ve morir a sus compatriotas por falta de camas y ventiladores se da el lujo de priorizar el salvataje de una compañía de capitales chilenos que hace un mes atrás repartió 57 millones de dólares en utilidades entre sus accionistas, así como lo lee, fueron millones que engrosaron las cuentas de los propietarios chilenos de LATAM, ¿tienen dinero para repartir entre sus accionistas y no tienen para reactivarse? y los serviles ministros de transporte y comercio exterior de nuestra atribulada nación corren a salvarlos, esto es indigno y miserable por donde se le mire.

Pero eso no es todo, esta compañía ha facturado miles de millones de dólares en el Perú sin hacer inversión real y efectiva, sus trabajadores denuncian atropellos a sus derechos y han monopolizado el transporte aéreo durante décadas, sobornando gobiernos y comprando la prensa local, entonces no nos parece justo que con tremendo historial puedan recibir rescate por parte del Estado peruano.

Un estado soberano los motivaría a embargar sus cientos de aeronaves para obtener los préstamos y liquidez que necesitan, o si quieren dinero del gobierno pues que nos vendan parte de sus acciones, pero este gobierno que no ata ni desata simplemente ya decidió otorgarles millones de nuestra reserva a costa de la deuda que todos tendremos que pagar.

JORGE PAREDES TERRY