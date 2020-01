Chávarry tiene los días contados

Dirigente del Sindicato de Trabajadores en Construcción Civil de Lima y Balnearios (STCCLB), Félix Ocampo es candidato en Lima Metropolitana por el frente político Juntos por el Perú con el número 9, y quiere llevar la experiencia de sus logros al Congreso de la República en beneficio de los peruanos.

—¿Qué podemos aprender de los éxitos de construcción civil?

—Varias cosas, sobre todo la unidad y lucha en defensa de nuestros derechos. Mucha gente no sabe que en construcción civil se aumentan los salarios cada año y se obtienen beneficios diversos, además de que se apuesta por la capacitación de los trabajadores y la lucha contra la violencia infiltrada en obras.

Esto es gracias a la negociación colectiva por rama en construcción civil, derecho que permite obtener beneficios para todos los trabajadores del sector construcción en el país, estén afiliados o no. Conseguimos logros para todos. Esa experiencia debe replicarse en los demás sectores económicos.

—¿Qué opinan del aumento del salario mínimo anunciado por el Gobierno?

—El peón de construcción, que es la categoría más baja, gana más de dos salarios mínimos del régimen general. Consideramos que 930 soles solo sirve para sobrevivir y mal.

La canasta básica está por encima de los 2400 soles. La Confederación General de Trabajadores del Perú (CGTP) ha dicho que debe subirse escalonadamente empezando por los 1500 soles hasta llegar a la canasta básica familiar. Somos de la misma opinión. Además, el salario mínimo es el salario con el que va a negociar todo joven que inicie en un trabajo.

Es el salario de las trabajadoras del hogar, de los vigilantes y guardianes en todo el Perú, de los trabajadores de los supermercados y tiendas por departamento, de las cadenas de comida rápida, de los motorizados que trabajan con aplicaciones, de los muchachos teleoperadores en empresas como Atento y otros.

Son millones a los que se les condena a la pobreza. Y los que deciden cuánto es el salario mínimo son gente que cobra 15 o 30 veces más. Los empresarios de la CONFIEP, el presidente Vizcarra y sus ministros deberían aprender a vivir con un salario mínimo, a ver si les alcanza.

—Entre sus propuestas están el trabajo con derechos y pensiones dignas. ¿Cuánto es la pensión de un obrero actual?

—Es miserable, como todos. No llega a un sueldo mínimo e incluso muchos no llegan a jubilarse pues no pueden acumular 20 años de aportes, porque en construcción el trabajo dura lo que dura la obra. El obrero, en promedio, trabaja formalmente 4 meses al año.

Bajo esa estadística, debería trabajar 60 años para jubilarse con 20 años de aportes. Es imposible. Incluso, el peón, por el salario que tiene, aporta en 10 años lo que el trabajador que gana salario mínimo aporta en 20 años; y el oficial y el operario, de mayores rangos, aportan mucho más.

Nosotros, por eso, teníamos una jubilación con 15 años de aportes, pero Alberto Fujimori, criminal de lesa humanidad que esperamos termine sus días en la cárcel, no solo ordenó matar a nuestro líder Pedro Huilca, sino también eliminó muchos derechos laborales, entre ellos nuestra jubilación con 15 años de aportes.

Debemos recuperar ese derecho conculcado por la dictadura fujimorista, lo que beneficiará al millón de trabajadores de la construcción que calcula el INEI existen en el país.

—Entre sus propuestas está “No al robo de las AFP”. Puede hablarnos al respecto.

—Pues las AFP generan ganancias para sus dueños aun cuando genere pérdidas para los pensionistas. Este es un robo descarado. Y usan nuestro dinero para generar esas ganancias. Esos depósitos millonarios son la caja fuerte de los ricos.

Por eso se necesita mayor fiscalización de los aportes a las AFP, del uso que le dan a nuestro dinero. Las AFP ganaron desde el primer día que se instalaron en el país, pero los pensionistas deben esperar veinte años para ver la miseria de pensión que se recibe ahora.

—Los trabajadores exigen nueva Constitución. ¿Usted qué opina?

—Los trabajadores exigimos en las calles una asamblea constituyente y una nueva Constitución para cambiar el rumbo del país desde la Carta Magna y también exigimos que se vayan todos los corruptos y explotadores del Gobierno. No se ha podido lograr todo, pero ha habido un avance. La nueva Constitución debe ser elaborada para colocarla al servicio de los peruanos, porque actualmente beneficia a los intereses del gran capital.