Chancones con Mario Kart

“¡Qué ‘palta’ eres!” Es una de las expresiones más usadas, cuando se presentan una situación incómoda en la vida diaria. Claro, nadie dice “¡Qué Aguacate eres!” Caray, somos peruanazos. También se dice cuando un personaje sale en ese recinto gubernamental y habla, declara, resopla, en cada verborrea que, la verdad, es recontra paltaza.

Ya nos tienen cansados. Cuando se enteraron que el JNE confirmó que no pueden regresar al Congreso el 2021, en reelección se les cruzaron los chicotes ¡iracundos!

Ahora, la venganza. Pues se acaban los negociados, los lobis, los pagos adicionales por solo conectarse al zoom, y algo que nunca olvidará el pueblo: Jamás se bajaron los sueldos para sintonizar con millones de peruanos sin empleo, por la crisis económica.

Ahora, con la nueva propuesta de ‘Vagancia Presidencial’, intentan girar las miradas. Se creen los Avengers de la Anticorrupción, estos descarados, cuando Vizcarra a ellos no los hace santos.

¿Qué lugar será? Es el lugar favorito de Martín Vizcarra. Aunque no sé si reciba la humillación, siempre sale bien parado en ese lugar, hasta veces se escucha decir: ¡Ahora viene el ……, es mi salvación!