Chabuca Granda y la política

Este 8 de marzo se cumplió un año más de la partida de Chabuca Granda. Una negligencia médica nos la arrebató hace 37 años en un hospital de Miami. Si la salud y la vitalidad la continuaban acompañando, posiblemente nuestra gran cantautora estaría celebrando su centenario en vida.

Chabuca fue admirada aquí y afuera. Rescató el vals costeño de la onda quejumbrosa en la que estaba cayendo en la década de 1950. Lo llevó a una rítmica distinta, cercana al jazz y la bossa nova. Irrumpió en una escena musical dominada por varones, como lo hiciera en esos años Doris Gibson en el periodismo. Relanzó la música afroperuana, casi subterránea por décadas gracias a la oficialidad del criollismo. Le dio color y sabor a la música peruana. Y fue la principal figura de nuestra música a nivel internacional. Era aclamada en Buenos Aires, México y Madrid.

REVOLUCIONARIA

Por todo lo señalado antes, Chabuca Granda fue una revolucionaria, al menos en las formas. Y también lo fue en el contenido. No se refería al Perú como “mi tierra”, en femenino; sino como un “bello durmiente”, como si estuviera hablando de un varón. Así tituló a una canción que compuso “cuando salió elegido un presidente que no me gustaba”, acaso en referencia a Manuel Prado Ugarteche. Alienta las posibilidades de la mujer empoderada en María Sueños. Exalta a la campesina del ande en Dueño Ausente: “¿Qué ilusiones te arrancaron/ bajando/ de esa tu altiva montaña?”. Y cruza el Rubicón cuando compone una saga dedicada a Javier Heraud, el joven poeta y guerrillero que se convirtió en mártir en Puerto Maldonado, en 1963.

Todo hacía pensar que Chabuca era de izquierda. Sus juntas eran poetas y artistas cercanos a esas ideas. Una famosa foto de un lonche con César Calvo, poeta y colaborador del Ejército de Liberación Nacional (al que perteneció Heraud); y Julio Ramón Ribeyro, nuestro querido cuentista que firmó una carta a favor de la Revolución Cubana, reforzaban la idea. Su canción Paso de Vencedores, considerada una oda al naciente régimen nacionalista de Juan Velasco Alvarado, parecía confirmar esa tendencia.

Pero toda luz tiene su sombra. El año pasado, circuló en las redes un recorte periodístico del diario Correo, que data de 1978. Esta publicación recogía un cable de la agencia italiana ANSA, en la que supuestamente Chabuca expresaba su apoyo al dictador chileno Augusto Pinochet. La compositora se encontraba de gira en aquella nación. “No saben cuánto me he peleado por ustedes en el exterior”, decía la nota. “Existen realizaciones concretas que favorecen al gobierno chileno e invoco a los habitantes de este país a prestar siempre su apoyo a la gestión gubernamental que encabeza el general Pinochet”, añade.

¿Fakenews? ¿Cambio de ideas? La misma Chabuca aclara el tema en una entrevista a concedida a César Hildebrandt para el diario Expreso, en septiembre de 1982, quien afirma que el público peruano estaba convencido que la cantautora era “de ultraderecha”: “Mis amigos comunistas creen que yo soy oligarca y mis amigos ricos creen que soy comunista. Yo soy conservadora… de las buenas costumbres. Es lo único que quiero conservar (…) Nunca trato de explicarle a la gente qué soy (…) Pero sí siento que tengo el corazón junto al débil, al reventado (…) a mí me preguntaron allá qué me parecía Santiago y yo dije lo que sentí: que era un milagro de limpieza, de orden. Yo no sabía cómo estaba sufriendo una parte del país”.

Dos amigos, uno historiador del arte y otro “experto” en Chabuca, me confirmaron, en conversaciones informales, que nuestra gran compositora nunca adhirió necesariamente a idea política alguna. Sí era nacionalista: creía en todo lo que beneficiara a la nación, especialmente a los pobres, al pueblo. Pero al mismo tiempo era una nostálgica del pasado. Muchas de sus primeras canciones hablan de la Lima de antaño, del puente y la alameda. Quizás haya visto esas imágenes de “limpieza” y “orden” que quería para Lima en esa Santiago ensangrentada que quizás le ocultaron.

CANTÓ AL PUEBLO

Una golondrina no hace un verano. Y una declaración anecdótica no define a la Chabuca total. Quienes se queden con eso, solo miran el árbol y no el bosque. Chabuca Granda le cantó al pueblo peruano, a sus dolores y esperanzas. Supo identificarse con procesos de cambio. Tenía una intuición nacional popular, pese a su origen aristocrático. Su infancia en el ande y sus visitas juveniles a jaranas en los barrios populares de la Lima de antaño le dieron esa impronta. Y detectó dónde estaba el arte, promocionando a músicos, narradores y poetas con aires progresistas y renovadores. La obra artística de Chabuca Granda la define por sí sola, y no necesita ninguna aclaración.