Cesar Gentile Vargas será nuevo ministro del Interior

Ricardo Milla Toro

Se escuchan ecos de vacancia. Algunos legisladores estarían evaluando la posibilidad de presentar una moción de vacancia presidencial por incapacidad moral. A algunas personas les parece descabellada esta propuesta, pero muchísimas otras lo valoran como más que justo

Todo comenzó hacia el mediodía cuando el congresista Edgar Alarcón presentó ante el pleno del Congreso tres audios en los cuales se puede escuchar al presidente Martín Vizcarra conversar con unas funcionarias sobre las visitas de Richard Cisneros a Palacio. Se dan instrucciones sobre la versión que tenía que ofrecer Karem Roca, a saber, que ‘Swing’ fue a Palacio, pero se le negó el ingreso, puesto que no había ninguna reunión agendada. También se le escucha a Vizcarra alterarse con Roca alzándole la voz: “estás llena de odio en tu cabeza, llena de mentiras, ¡ya me hartaste!”. En el tercer audio participan ‘Swing’ y Roca, donde ella se queja de haber sido “humillada” por el presidente Vizcarra. Además, ‘Swing’ afirma en el audio que fue él quien le dio la orden a Vizcarra de cerrar el Congreso. Todo esto sería el meollo del asunto desde el cual algunos piden vacancia.

Luego de la difusión de estos audios, el presidente del Congreso, Manuel Merino declaró en sesión permanente a todos los congresistas “para que, de acuerdo a la reunión de portavoces, se puedan tomar decisiones en el marco estricto de la Constitución y el Reglamento del Congreso”. La transcripción de los audios está lista. Solo falta la decisión fruto de la reunión de portavoces.

A su vez, a las 4 de la tarde el presidente Vizcarra convocó a Consejo de Ministros para que dé comienzo a las 5. Horas antes el mandatario se reunión con la ministra de Justicia y Derechos Humanos, Ana Neyra.

Por su parte, luego de la difusión de los audios, Alarcón ha pedido garantías para su familia, así como para Roca y Cisneros.

En última instancia estamos ante una pugna por el poder entre miembros de la derecha. Facciones que seguramente deben de tener un respaldo en la clase empresarial. De este modo se puede apreciar parte de las luchas de clases, pues no se puede negar que en esta crisis política hay intereses económico políticos. Son las burguesías de provincia más el pequeño empresariado los que se han aliado para enfrentarse al gobierno, el cual representa a la gran burguesía. Aun así, hay ciertos sectores de esta derecha pequeño propietaria que ha ido tranzando con el gobierno. Sin embargo, este evento pone en jaque a dicho sector, pues con el pedido de vacancia en el ambiente, se exigirá un posicionamiento respecto al Ejecutivo y, por ende, respecto a los sectores económicos burgueses a los cuales apoyar. Ciertamente lo descarado que ha sido la información que nos ha brindado los audios, más que sospechando de que el presidente Vizcarra habría mentido respecto a su relación con Richard ‘Swing’, obliga a que quien se oponga a la vacancia sea signado como cómplice de la desvergüenza del mandatario peruano.

Tengámoslo claro, esta crisis no responde a hechos fortuitos, a azares contingentes, sino a voluntades económico políticas que han incitado este escenario. Las luchas de clases (así, en plural) son reales y no solo es un antagonismo entre burgueses y proletarios, sino entre las clases que componen la burguesía y la pequeñaburguesía. Olvidar este modo de análisis político nos lleva a la típica postura liberal de asumir estas crisis como simples devenires de los intereses de los políticos o como algo armado por ellos mismos. Aunque ello pueda ser cierto muchas veces, no quita la lógica interna de la pugna en las luchas de clases. Ahora, a las clases populares, a la clase trabajadora, parece no quedarle otra opción que observar esta lucha como un actor no protagónico.