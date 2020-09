Cerca de la “Juve”

Ivlev Moscoso

Con el 2-0 de ventaja ante un equipo limitado en táctica y disminuido físicamente, era difícil pensar que Alianza Lima lo podía perder. Gómez de penal y luego Arroé de gran factura anotaron los goles blanquiazules. Un tanto de Edson Rivas puso nervioso al equipo peruano que retrocedió y le empataron. Y cuando buscaba ganarlo en el tiempo de compensación, un penal a favor de los locales sentenció el cotejo a favor de Estudiantes de Mérida 3-2.

Alianza Lima dejó pasar una gran oportunidad de romper una racha negativa de 19 partidos en la que no conocía la victoria en la Copa Libertadores. Lo tenía en sus manos. No era que jugaran bien, pero su rival presentaba muchas falencias originadas por que no juega un partido oficial desde el 8 de marzo. Apenas tienen semanas entrenando pero sin su técnico. Todo eso se veía reflejado en el partido.

Lo peor, será que en Lima, posiblemente ya no tendrá esa ventaja. Porque Estudiantes estará mejor preparado y por lo visto en Venezuela, tienen más desequilibrio individual que los jugadores íntimos.

EL PARTIDO

El técnico Salas dispuso el mismo sistema que aplica en la liga local, es decir con cuatro defensores, dos volantes de contención como Ballón y Cruzado, tres en segunda línea, teniendo a Arroé centralizado detrás del punta que era Sánchez y a los costados tenía a Gómez y Mora.

Como en Lima, el sistema de Alianza no funcionaba. Los dos volantes centrales, no asumían el papel, del buen primer pase para la salida. Recién a los 15 minutos, Alianza pudo llegar al área enemiga. Fue un preámbulo del poco daño que hizo el cuadro íntimo en la primera etapa. A los 44`, Gómez envió un centro para Sánchez. El delantero, sin marca, intentó rematar de volea, pero su disparo fue muy defectuoso.

GOLES

Pese a lo discreto del primer tiempo, Estudiantes estuvo mejor y con más ocasiones de llegada que Alianza. Pero todo eso cambió a los 48`, cuando el juez sancionó penal para los peruanos. Lo ejecutó Arroé y convirtió. En la siguiente jugada, Sánchez desperdició una clarísima ocasión para ampliar. El centro delantero de Alianza hasta ahora no presenta un nivel profesional.

Fueron los mejores minutos de Alianza que pudo duplicar el marcador con un golazo de Arroé. La lógica se imponía. Además, ya se veía la falta de ritmo y físico de su rival que rotaba el balón, pero no sabía qué hacer para crear peligro. Con ese trámite hasta se podía pensar en un partido cómodo para Alianza.

UNA LÁGRIMA

Si bien, parecía que Estudiantes no haría daño, porque comenzó a enviar pelotazos sin mirar, la defensa de Alianza comenzó a fallar. Hasta que a los 64’, Edson Rivas tomó el balón casi sin querer en el borde del área grande, giró y venció a Butrón. El gol, asustó a los íntimos que se tiraron para atrás, sin ofrecer ningún ataque.

A los 81’, Meza habilitó a Mena y el moreno anotó el 2-2. Sin embrago, fue Alianza que buscó el triunfo en los minutos finales. Más bien, Mérida parecía hacer tiempo conformándose con el empate. Hubo dos acciones que se reclamaron como mano a favor de Alianza que el juez no sancionó.

Para colmo, se repitió el final de las muchas películas de los equipos peruanos en torneos internacionales. El juez sancionó en el minuto final un penal en contra. Lo convirtió José Rivas para sellar el 3-2 final.

Alineaciones:

Estudiantes: Araque, R. Rivas (Manriquez), Del Castillo, Marrufo, Linarez, C. Rivas, Páez, Meza (Lobo), E. Rivas (Mena), J. Rivas, Rodríguez.

Alianza Lima: Butrón, Salazar, Rodríguez, Quijada, Rosell, Cruzado (Corjeno), Ballón, Mora, Gómez (Cavero), Arroé (Zúñiga), Sánchez.