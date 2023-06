Celta con Tapia le ganó al Barcelona 2-1 y se salvó del descenso en Liga de España

Una última jornada dramática de la Liga e España, se vivió hoy domingo, con la definición del tercer descendido y el último cupo a la Conference League. Celta de Vigo con Renato Tapia (ingresó en la parte final) se salvó del descenso, merced a su victoria 2-1 sobre el campeón Barcelona.

Los de Balaídos necesitaban ganar, para no depender de ningún otro resultado, y tuvo en el joven Gabriel Veiga, al héroe de la noche, anotando los dos goles (42’ y 65’), más allá del descuento sobre el final de Ansu Fati (79’) y con sus 43 puntos, se mantienen en la máxima división.

Quien no tuvo esa alegría, fue el Real Valladolid, el cual solo pudo empatar en casa con el Getafe 0-0, resultado que no le permitió quedarse en primera, puesto que con 40 unidades, no igualó al Almería que sacó un empate ante el descendido Espanyol 3-3, sumó 41 unidades y también se quedó.

El último cupo de la Conference League, fue para el Osasuna de Pamplona, que venció al Girona 2-1 (Callens no jugó) y con 53 puntos logró el objetivo

Resultados: Villarreal 2 Atlético de Madrid 2; Mallorca 3 Rayo Vallecano 0; Real Madrid 1 Athletic Club 1; Real Sociedad 2 Sevilla 1; Elche 1 Cádiz 1; Espanyol 3 Almería 3; Real Betis 1 Valencia 1; Real Valladolid 0 Getafe 0.