Castañeda sin salida

El Equipo Especial Lava Jato de la Fiscalía solicitó 36 meses de prisión preventiva para el exalcalde de Lima, Luis Castañeda Lossio, en las investigaciones por los presuntos pagos de la empresa OAS, favorecida con una adenda en el proyecto Línea Amarilla.

El pedido de prisión preventiva incluye también al excongresista José Luna Gálvez y a la exgerente de Promoción de la Inversión de la Municipalidad de Lima, Giselle Zegarra.

La fiscalía considera que, en el caso de Castañeda Lossio, existe el peligro de la recomposición de la presunta organización criminal y peligro de fuga, dado que el exalcalde mostró resistencia a cumplir el mandato de las autoridades.

Según informó el diario El Comercio, el exburgomaestre solicitó la reprogramación de su declaración el 24 de junio del 2019, menos de media hora antes de que se inicie la diligencia, enviando solo un certificado médico.

El pedido de prisión preventiva menciona también las declaraciones de Martín Bustamante, colaborador de la fiscalía en este caso, quien señala que Castañeda Lossio le solicitó no implicar en sus declaraciones a Giselle Zegarra y José Luna Gálvez.

El colaborador dijo además haber recibido amenazas de una persona cercana al exalcalde y llamadas de su chofer para pedirle que su abogado se reúna con el abogado de Castañeda Lossio a fin de coordinar.

Según las declaraciones de Bustamante, Castañeda Lossio recibió US$480 mil de OAS como aporte para la campaña de 2014. También se investigan los pagos por más de un millón de soles que efectuó Telesup al exalcalde entre el 2011 y 2014.

Castañeda y otros implicados son investigados por la presunta comisión del delito de lavado de activos, asociación ilícita para delinquir, colusión, negociación incompatible, tráfico de influencias y otros en agravio del Estado.

La Fiscalía le atribuye haber favorecido a la empresa brasileña OAS en una adenda del proyecto Línea Amarilla y el bypass de la avenida 28 de Julio, este último con una sobrevaloración de US$ 7 millones, según un informe de la Contraloría.

UN DELINCUENTE ACORRALADO

Por su parte, la implicada Giselle Zegarra afirmó en Canal N que las acusaciones en su contra son infundadas pues no tuvo que ver con los contratos del bypass de 28 de Julio. “Martín Bustamante es un delincuente acorralado, un miserable, no tiene nombre lo que me están haciendo”, manifestó.

La abogada alegó que ninguno de los seis colaboradores eficaces la sindica, y que solo es Bustamante quien se refiere a ella. También se refirió a Bustamante como “el mejor amigo de Castañeda”.

Zegarra agregó que cuando pasó a trabajar como asesora externa de la empresa OAS, por iniciativa propia incluyó una cláusula en el contrato, en la cual se inhibía de realizar gestiones para OAS referidas al proyecto Línea Amarilla.