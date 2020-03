Caso Simon muestra que no hay uso excesivo de prisión preventiva

La decisión de la jueza María Álvarez de declarar infundado el pedido de prisión preventiva contra Yehude Simon muestra que no hay un uso excesivo de esta medida, sostuvo hoy el abogado del Instituto de Defensa Legal (IDL), Carlos Rivera.

“Esto refleja que no existe una suerte de política o decisión ex profesa de meter a prisión preventiva a todos los investigados, existan o no elementos de convicción de riesgo procesal”, declaró a la Agencia Andina.

En su opinión, el rechazo de la prisión preventiva contra Simon no constituye un golpe para el equipo especial Lava Jato, más allá de ser la primera vez que no se le otorga tras la detención preliminar de un investigado.

“Lo determinado por la jueza es una muestra de la buena salud del sistema de justicia”, manifestó.

Para Rivera, si bien el equipo Lava Jato puede tener sus pretensiones, la jueza analizó las circunstancias y concluyó que no se proporcionaron los elementos de convicción suficientes para evidenciar riesgo de fuga o perturbación de la actividad probatoria por parte de Simon.