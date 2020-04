Caso de César Villanueva no es homologable al de Keiko Fujimori

Exintegrante de la Pro­curaduría comentó que habría que analizar caso por caso la procedencia o improcedencia de una va­riación de una detención preventiva, en el actual contexto.

La decisión del Poder Judicial que determina el arresto domiciliario del ex­presidente del Consejo de Ministros, César Villanue­va, no es homologable al de Keiko Fujimori, lideresa de Fuerza Popular, opinó Yván Montoya, exjefe de la Unidad de Extradicio­nes de la Procuraduría Ad hoc.

Fue al comentar la re­solución de la Primera Sala Penal de Apelaciones que revocó la orden de prisión preventiva por 18 meses que pesaba contra Villa­nueva Arévalo, documen­to que acoge el pedido de la defensa del expremier que señaló la existencia de enfermedades crónicas e irreversibles.

“He leído la resolución en el caso de Villanueva y podría haber exigido informes más oficiales, pero tal como lo leo, yo consideraría —si esto se reconformara: la multi­plicidad de enfermedades, dolencias, la edad— que sí habilitaba a la sala a hacer ese cambio”, dijo en diálogo con Ideeleradio.

“La resolución dice que sí merecía [estar en reclu­sión], porque es innegable que existía la detención preventiva por el riesgo de obstaculización, pero por todas esas consideraciones [de edad y salud] se le brinda esa opción de la detención domiciliaria, porque es la menos gravosa, teniendo la exigencia de haber dictado una medida de detención preventiva”, declaró.

NO ES HOMOLOGABLE

El exintegrante de la Procuraduría comentó que habría que analizar caso por caso la proce­dencia o improcedencia de una variación de una detención preventiva. Re­firió que criterios como el de la avanzada edad y enfer­medades preexistentes no son homologables a otros casos, como por ejemplo el de Keiko Fujimori.

“Esto no se cumpliría en los otros casos; habría que analizar caso por caso, pero en el caso de Keiko Fujimori intuyo que es difícil que sea un caso homologable, por la edad, por el nivel de dolencias orgánicas y físicas, dicho eso como nivel de riesgo que se expone por el con­tagio del coronavirus. Creo que no son situaciones igualables. Cada es caso es particular y no es ho­mologable”, acotó.

Días atrás, un grupo de jóvenes del colectivo Jóvenes Fuerza Popular hizo un llamado, a través de las redes sociales, para que se excarcele a Keiko Fujimori por temor a que se contagie del coronavi­rus en el penal Anexo de Mujeres de Chorrillos.

EL CONTEXTO

Finalmente, Montoya Vivanco consideró que el Poder Judicial debería tomar una decisión uni­forme para que no se dé ninguna sensación de trato desigual.

“Creo que el Poder Ju­dicial debería tomar una decisión uniforme para que no se dé ninguna sen­sación de trato desigual. Estamos ante un contexto especial y preocupante y creo que esto incide en las decisiones sobre la continuidad o no de una medida cautelar, como la detención provisional”, puntualizó.