Casi un trámite

El meta y capitán Manuel Neuer, debido a un resfriado, y el extremo Kingley Coman, con problemas musculares, no participaron en el entrenamiento del Bayern, pese a lo cual el entrenador Hansi Flick espera que puedan estar a disposición hoy para el partido contra el Lazio en los octavos de final (vuelta) de la Champions League a partir de las 15:00 horas

En la ida, en Roma, los bávaros ganaron por 1-4. Neuer se entrenó en solitario en el gimnasio y de momento, según Flick, su alineación depende de cómo evolucione su resfriado hasta mañana (hoy). “Tenemos que esperar a lo que ocurra. Espero que los dos pueden jugar”, dijo Flick.

En caso de que Neuer no jugara, su suplente Alexander Nübel disputaría su tercer partido en esta temporada. Coman, por su parte, es uno de los tres extremos que permanentemente se turna con Serge Gnabry y Leroy Sané en el once titular. En principio, Flick no planea una gran rotación pese a que el Bayern llega al partido de vuelta con una buena renta tras imponerse por 1-4 en la ida en Roma.

Sin embargo, hay que jugadores que han cumplido cuando Flick les ha dado minutos, como Marc Roca o Jamal Musiala, y están esperando una nueva oportunidad de ser titulares.

CON TODO

Respecto al partido, Flick aseguró que el Bayern no especulará ni subestimará al Lazio y está decidido a continuar con su buena racha tras ganar sus últimos cuatros partidos. El triunfo del sábado ante el Werder Bremen (1-3) le permitió aumentar a 4 puntos su ventaja como líder de la Bundesliga sobre el Leipzig, que el domingo pinchó en casa ante el Eintracht Frankfurt (1-1).

Hemos tenido un buen desempeño en la Champions, así como en la Bundesliga. Nuestro objetivo es continuar de esta manera”, dijo Flick. “Queremos ganar mañana para aumentar aún más nuestra confianza en nosotros mismos”.

“Queremos ganar y para hacer eso tenemos que hacerlo bien porque el Lazio puede jugar muy bien el fútbol”, insistió Flick. “Ellos saben cómo marcar goles, así que tenemos que estar alerta y preparados desde el principio”.

Ala misma hora, se enfrentará Chelsea y Atlético de Madrid.