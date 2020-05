Cantautora Fátima Foronda, estrena nuevo single: “Te Recibo”

La amenaza de esta actual pandemia no puede apagar el espíritu creativo de los artistas, quienes en estos días sacan lo mejor de sí mismos compartiendo sus talentos a través de las redes sociales. Araceli Poma, destacada productora y cantante nacional, no es la excepción. Como muchos, tuvo que cambiar sus planes de viajes y conciertos, por un proyecto que ha venido trabajando de la mano con Julio Torres, reconocido productor audiovisual y fotógrafo.

#SinDistancias es un programa que tiene el objetivo de acercarnos a la música peruana, a través de podcasts y audiovisuales que nos compartirán historias, anécdotas, entrevistas con artistas y nuevo repertorio de música popular. El contenido -que contará con subtítulos en inglés- va a estar dirigido al público en general de Perú y el mundo, bajo la conducción de Araceli. El mencionado programa se estrenará -como audiovisual- el próximo 22 de mayo, a las 6:00 p.m., a través de las redes sociales de la artista. Y pronto estará como podcast en las diferentes plataformas di­gitales.

Enlace de spot promo­cional #SinDistancias: https://www.facebook.com/aracelipomaoficial/videos/723451464861568/

“Lo que más me gusta de #SinDistancias es que nace del ingenio recursivo de nosotros mismos. Y tiene esa cuota casera que lo hace interesante. Por ejemplo, me he armado una especie de set de grabación en casa y mi padre es mi asisten­te de producción (risas). Es una manera más humana de dar a conocer la música popular de mi país para el mundo” señala, Poma.

“Producir contenido en esta etapa, con las limitacio­nes que impone la distan­cia, es un gran reto, pero lo estamos consiguiendo gracias a personas que se han sumado para la rea­lización” finaliza, Torres, Productor Audiovisual del contenido.

SOBRE ARACELI POMA:

Araceli Poma es una de las artistas más repre­sentativas de la nueva generación en la música de Perú. Su música es el encuentro de lo afro y andino, que viajan de lo ancestral a lo contem­poráneo.

El conocer la música peruana desde sus raíces le ha permitido formar su propio estilo, el cual difunde dentro y fuera de Perú. Como cantan­te y productora, forma parte del álbum y docu­mental “The Warrior Women of Afro-Peruvian Music” de la plataforma norteamericana JUST PLAY, liderada por Matt Geraghty, bajista y pro­ductor neoyorquino.

Actualmente, viene grabando su segundo álbum, bajo la produc­ción de Javier Lazo, re­conocido músico y pro­ductor peruano. (www.aracelipoma.com)