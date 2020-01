Candidatos exponen propuestas sobre Sedapal y servicios públicos

El proceso de adjudicación de la buena pro de los “Proyectos Instalación de Banda Ancha para la Conectividad Integral y Desarrollo Social de las Regiones Amazonas e Ica” generó el reclamo legal del consorcio ganador que espera que las autoridades cumplan con el mandato legal que dispone que se reponga la situación de hecho y derecho existente antes del 15 de mayo de 2018 fecha en que ganaron el proceso.

En una carta enviada a este diario, el consorcio aclaróuna nota publicada por este diario (4 de enero) titulada “GILAT PERÚ RECHAZA ACUSACIONES EN ADJUDICACIÓN DE PROYECTOS” y desmintió las versiones hechas por la empresa que ocupó su lugar, Gilat, como por ejemplo que el consorcio haya incumplido una serie de requisitos en el proceso.

“El único requisito pendiente de cumplimiento a la fecha prevista para el cierre (del proceso), era la concesión única para la prestación de servicios públicos de telecomunicaciones. Requisito cuyo otorgamiento dependía del MTC, curiosamente la Entidad Pública que encarga a PROINVERSIÓN el desarrollo de los concursos públicos para adjudicar los proyectos regionales. Entidad que, además, conocía perfectamente que el otorgamiento de la concesión era viable, tanto así que la otorgó 3 días después de la fecha de cierre (la fecha de cierre era el 15 de mayo de 2018 y el MTC otorgó la concesión el 18 de mayo de 2018)”, indica la carta.

Agrega: “nuestra representada, ya en febrero de 2018, había solicitado una postergación de la fecha de cierre solicitando como fecha para tal efecto el 15 de mayo de 2018, sin embargo cuando efectuamos esta solicitud, que no fue atendida, no podíamos saber que el trámite de otorgamiento de la licencia de Concesión Unica por parte del MTC, no podría ser concluido para dicha fecha. Por tanto, lo único que demuestra esa solicitud es que en febrero de 2018 nuestra empresa ya preveía, diligentemente, que ciertas circunstancias externas a nosotros, como los feriados en la República Popular China, requerían que se ampliasen los plazos finales”.

MEDIDA CAUTELAR A FAVOR

Además indica: “Pero lo más importante es que el Poder Judicial concedió una medida cautelar que repondría como ganador al consorcio que ahora reclama por sus derechos”.

“En función de esto, el Segundo Juzgado Constitucional Transitorio de Lima concedió medida cautelar de innovar disponiendo que la Agencia de Promoción de la Inversión Privada – PROINVERSIÓN, reponga la situación de hecho y derecho existente antes del 15 de mayo de 2018 en los procesos de adjudicación de los Proyectos Regionales Ica y Amazonas, dejando sin efectos los actos posteriores. Este mandato judicial, hasta la fecha no ha sido cumplido”, destaca.

“Mal podría entonces, asumirse como veraz la información consignada en el artículo publicado, por cuanto el asunto es mucho más complejo y completamente diferente a lo señalado por la empresa beneficiaria de nuestra abusiva descalificación”, finaliza la misiva.