Candidatos de Áncash con sentencia quieren llegar al parlamento

El presidente del Jurado Electoral Especial, Luis Carrasco, se reafirmó en que la exclusión del candidato César Acuña de la fórmula a la Presidencia y Vicepresidencia de la República de Alianza para el Progreso (APP) es consecuencia de no haber cumplido con lo establecido en la Ley de Organizaciones Políticas.

El titular del JEE manifestó en una entrevista concedida al periodista Jaime Chincha que, si bien la medida puede resultar desproporcionada para algunos, es responsabilidad del candidato el declarar todos sus bienes. Y Acuña no cumplió.

“A uno les parecerá muy excesivo y a otros les parecerá muy correcto. Entonces ya en estas proyecciones es otro tema. Nosotros estamos aplicando la consecuencia tal cual está previsto en la norma”, agregó.

Carrasco señaló también que “la Ley de Organizaciones Políticas impone la obligación a los candidatos de declarar sus propiedades, todas, no solamente las inscritas”. “Porque si no los candidatos podrían tener millones en propiedades no inscritas y no tener la obligación de declararlas y con esto se pasearía el sentido de la norma, o sea los candidatos no declararía nada”, añadió.

Al ser consultado sobre la modificación que hizo el Parlamento a la norma para que sea el Jurado Nacional de Elecciones el que cuente las propiedades de los candidatos, lo cual fue argumentado por APP en un comunicado, el funcionario indicó que esto no resta responsabilidad a los postulantes de declarar sus bienes.

Por su parte, el excluido candidato recordó en sus redes sociales que no es la primera vez que lo “intentan sacar de carrera”. “El estatus quo teme cuando un provinciano como yo se mete al ruedo y tiene tan fuerte apoyo en las regiones. Esta vez no podrán conmigo. Este 2021 llegaremos al gobierno con #UnCambioConRumbo”, escribió en Twitter.