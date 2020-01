Candidatos al Congreso deben desarrollar una campaña de boca a boca

Alan García, durante su segundo gobierno, en una conversación con el periodista Jaime Baily, le confesó que cuando se está en el poder la plata llega sola. Y hoy esto lo refrendan Mauricio Mulder y Mijael Garrido Lecca postulantes al Congreso de la República por el Partido Aprista, quienes confesaron públicamente que el sueldo de un congresista no es suficiente.

El excongresista Mauricio Mulder confesó en radio Capital que el salario como parlamentario no le alcanzaba y que todos estos años no pudo ahorrar mucho.

“Soy congresista desde el 2001 y he vivido de eso hasta el 30 de octubre. En la actualidad vivo de lo que he hecho: una consultoría. Soy abogado. Estoy tocando puertas para ver si tengo un par de temas. Estoy viviendo de mis ahorros. He ahorrado muy poco lamentablemente porque no alcanza”, reveló.

Por su parte, Mijael Garrido Lecca, también postulante al Legislativo por el Apra, reconoció en una presentación pública reproducida por el dominical Panorama, que le sería imposible vivir, si sale elegido y se reduce el sueldo de los parlamentarios.

Cuando fue consultado por la gente sobre qué posición tomaría si se redujera el sueldo de los integrantes del próximo Congreso (hoy supera los 15 mil soles), afirmó:

“Les pongo un caso. Estoy endeudado, tengo 30 años, no he heredado ni un centavo y tengo que pagar 18 años de crédito hipotecario. Con 3 mil 500 soles no puedo solventar ser congresista. Estoy siendo sincero. Lo que voy a hacer es ganarme el sueldo trabajando desde la madrugada hasta que termine el día”.

PRÁCTICA POLÍTICA DEL APRA

Julio César Bazán, presidente de la Central Unitaria de Trabajadores del Perú (CUT) manifestó a Diario UNO que “hay prácticas conocidas en la política de gente que ingresa al Congreso solo para beneficiarse. Eso se evidencia con las confesiones de estos postulantes apristas, y se corrobora con lo que Alan García dijo, que la plata llega sola”.

“Es una práctica política del Apra que debemos repudiar, eso debe expresarse en el no voto por el Partido Aprista. Porque mientras ellos se benefician, el pueblo vive en una crisis permanente”, destacó Bazán

FIELES SEGUIDORES DE AG

Por su parte, Carmela Sifuentes, presidenta de la Confederación General de Trabajadores del Perú (CGTP), calificó como indignante las declaraciones de los candidatos apristas Mulder y Garrido Lecca.

“Si dicen que es muy poco el sueldo de congresista, entonces que no postulen y busquen trabajo. Son fieles seguidores de su jefe AG”, aseveró Sifuentes.

La referente sindical afirmó: “Quisiéramos que trabajen y vivan aunque sea un solo mes con el sueldo de un trabajador peruano. Ellos postulan solo para ganar dinero y no para servir a la gente. Nuestra política no merece a estos personajes”.

YÁSER GÓMEZ CARBAJAL