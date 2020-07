Canceló la convención republicana en Florida

El mandatario estado­unidense, Donald Trump, canceló la Convención Na­cional Republicana prevista a celebrarse en el estado de Florida el próximo mes de agosto donde aceptaría la nominación de su partido de cara a las elecciones de noviembre.

Según el mandatario, la suspensión de uno de los eventos más importantes en la carrera por las elecciones se basa en el aumento de casos de coronavirus en la Florida, en la cual, la ciudad de Miami es epicentro de la pandemia en el país.

La elección de Jacksonvi­lle para la sede ocurrió lue­go que las autoridades de Charlotte, Carolina del Norte limitaran el aforo al evento debido a la pandemia.

Los republicanos preten­dían reunir a unas 15.000 personas en un estadio al aire libre para el discurso de aceptación de Trump. No obstante, la Florida acumula más de 385.000 casos con­firmados al coronavirus y 5.518 muertes.

Analistas expresan que el cambio en el discurso de Trump corresponde con las duras críticas que su Gobier­no está sufriendo en corres­pondencia con el manejo de la pandemia en el país.

“Les he dicho a mi equi­po que el momento para el evento no es el correcto, simplemente no está bien con lo que ha sucedido re­cientemente, el brote en Florida”, comentó.