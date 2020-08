Campeón con record

Ivlev Moscoso

Ningún equipo en el mundo, puede jactarse ganar la Liga de Campeones con el 100 por ciento de victorias. Bayern lo hizo. Impuso un record. Ganó todos sus partidos de local, visitante y en cancha neutral en esta edición. Totalizó 43 tantos con un promedio endiablado de 3.9 goles por partido. Cifras que respaldan la victoria 1-0 ante PSG y su título como el mejor del certamen.

Los franceses tuvieron lo suyo y bien pudieron salir victoriosos del encuentro. Mbappe tuvo un par de opciones, pero en ambas le pegó débil al balón. Sobre el final, Neuer mostró sus notables fundamentos como arquero. Por más dominio del balón que tenía Bayern, el resultado se mantuvo incierto hasta el final.

Si bien, en el resumen del torneo respaldan el título del Bayern, el partido se le presentó complicado. Por momentos, el cuadro bávaro tuvo que cambiar su estilo por ser más cauto, en vista que PSG contaba con Mbappe. Y cuando los alemanes intentaban controlado, aparecía Di María con menos marca.

EL PARTIDO

Bayern intentó jugar con la misma intensidad frenética que lo hizo ante Barcelona. Pero luego de algunos minutos que tuvo el balón, PSG equiparó y se volvió más peligroso. Por izquierda estaba Mbappe que le bastó un par de corridas para asustar a los defensores rivales. Davies prefería no desdoblar y falló en entrega y control por la tensión del partido.

PSG tuvo una clara oportunidad para anotar cuando Mbappe con el taco habilitó a Neymar, pero el brasileño falló. Neuer extendió el volumen de su cuerpo, para amortiguar el disparo. Luego Bayern respondió. Lewandowski que ya no es el protagonista de su equipo por el funcionamiento del sistema, encontró un balón por el centro. Pese a no recibir cómodo, sacó una media vuelta para rematar. El balón chocó en el poste.

FUNCIONAMIENTOS

PSG buscaba el pase largo a Mbappe en salida. Pero la presión del Bayern le hacía difícil Sin embargo, cuando podía hacerlo venían los problemas para Bayern. Porque la salida del elenco alemán se le hacía complicado. Los alemanes terminan por perder el balón, incluido los saques de Neuer que eran forzados.

Alineaciones

Bayern Múnich (1): Neuer; Kimmich, Alaba, Boateng (25′ Sule), Davies; Goretzka, Coman (68′ Coutinho); Gnabry (68′ Perisic), Alcántara (86′ Tolisso), Muller; Lewandowski. DT: Flick.

PSG (0): Navas; Kehrer, Silva, Kimpembe, Bernat (80′ Kurzawa) ; Marquinhos, Paredes (64′ Veratti), Herrera (71′ Draxler) ; Di María (80′ Moting), Mbappé y Neymar. DT: Tuchel.