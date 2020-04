Campañas preventivas requieren un esfuerzo mayor

El avance de la pandemia generada por el coronavirus en el Perú ya ha dejado 169 víctimas mortales e infecta­do a 5,897 personas. En un pronunciamiento desde la región Tumbes, el presiden­te de la República, Martín Vizcarra, confirmó que se ha realizado un total de 56,681 pruebas, de las cuales 36 mil se han efectuado en los últi­mos cuatro días.

El incremento de las pruebas realizadas, a razón de 9 mil por día, todavía de­berá ampliarse hasta llegar al objetivo de 12 mil pruebas diarias. Esto permitirá no so­lamente sincerar aún más el número real de infectados por coronavirus, sino tam­bién localizar los lugares de mayor contagio.

De acuerdo a un análisis realizado por el diario esta­dounidense The New York Times, el Perú se convirtió esta semana en el país con la tasa de duplicación más elevada en Latinoamérica, llegando a duplicarse los casos cada 4.5 días.

Y aunque algunos analis­tas sostienen que los indica­dores solo están sincerándose de acuerdo al incremento de las pruebas dispuesto por el gobierno, resulta alarmante comprobar la poca rigurosi­dad con que en algunas zonas de la capital y del interior del país se están acatando las medidas preventivas.

INFORMALIDAD Y DES­OBEDIENCIA

Para el sociólogo y comu­nicador Sandro Venturo, la gran tasa de informalidad que mantiene el Perú, conlle­varía a un incumplimiento por una parte importante de la población respecto a las normas y leyes, lo que sumado a la desconfianza hacia los ac­tores políticos, generan serias dificultades al gobierno para imponer su autoridad.

“Aparte, nuestro sistema de salud está desbordado no de hoy, sino desde hace varios años. En tiempos de crisis, como el actual, obviamente ese sistema no puede reaccionar de un día para el otro. Y la informalidad en términos concretos hace que mucha gente no pueda estar en la lista del estado para los bonos, hay gente considerada de clase media pero que en la práctica vive al día. En cuarente­nas como esta hay mucha gen­te que no se puede quedar en su casa de un momento para otro. Es normal entonces que al Ejecutivo le cueste mucho firmar decretos que se cumplan y mantener una comunicación eficiente no por una o dos se­manas, sino casi por un mes y medio”, señaló.

Venturo advirtió que el Eje­cutivo podría estar entrando en una rutina que no le termina­ría haciendo ningún bien a la gestión. “Es decir, sus mensajes transmiten básicamente la mis­ma información. Sumemos que no funcionó el pico y placa de género, el liderazgo entonces se debilitó, al presidente se le ve cansado y la gente aparte ya está harta de estar en sus casas”, señaló. En consecuen­cia, manifestó que se requiere un relanzamiento en cuanto a los modos de informar y co­municarse con la ciudadanía, a fin de romper dicha rutina y un eventual hartazgo tanto en los gobernantes como en los ciudadanos.

SE NECESITA UNA CAMPA­ÑA DE MARKETING

En ese sentido, recordó que “en nuestro país hay unidad nacional cuando juega la selec­ción de fútbol, y después de las desgracias suelen articularse redes de solidaridad”. “Entonces ahí tenemos dos palancas que el gobierno no está usando, y una campaña de marketing debería aprovechar esos dos elementos para activar positivamente a la gente frente a los riesgos de la pandemia”, sugirió.

Por otro lado, Venturo manifestó que “un factor que siempre ha jugado en contra del Perú es la prensa televisiva amarilla, esa prensa enfocada en si alguien sacó a pasear a su perrito o si se fue a tomar a la esquina”. A criterio del especia­lista en comunicación, este sec­tor de la prensa no estaría ayu­dando a dimensionar el riesgo al que se expone la población: “Y además como la cuarentena más o menos ha funcionado, probablemente la gente se está confiando, quedándose en lo anecdótico y dejando de venir lo que puede ocurrir en dos o tres semanas. Pero cuando el drama se vuelva inmanejable nos daremos cuenta que no se ha normalizado nada. Que seguimos en una situación de emergencia”, apuntó.

En cuanto al tono de las comunicaciones emitidas des­de el Ejecutivo, señaló que la actual situación es como la que atraviesa un piloto de avión en una emergencia. “El piloto no le dice a los pasajeros que todos se van a morir; lo que hace es informar que están ante una emergencia, y se repasa el proto­colo de acuerdo a esa emergen­cia. Entonces el piloto tiene que dosificar la información para que la sensación de emergencia sea real sin que la gente pierda el control”, comentó.

NO HAY QUE PERDER EL SENTIDO DE ALARMA

En esa línea, indicó que el gobierno, probablemente por miedo a que la gente pierda el control, “con su mensaje de optimismo ha opacado la otra parte del mensaje, que es el de emergencia o peligro”.” El mensaje debería ser: lo que está ocurriendo ahora está previsto, pero si nos descuidamos nos vamos a morir”, expresó.

Así, a criterio de Ven­turo, el mensaje dado en Arequipa por la exministra de Salud, Pilar Mazzetti, en ese sentido es muy bue­no, “porque ha advertido que no podemos tener más gente ingresando a UCI, porque los muertos se nos van a amontonar”. “Si el gobierno no habla como lo ha hecho Mazzetti, la gente seguirá relajada sin entender la situación de alarma”, señaló.

En consecuencia, para Venturo todos los esfuerzos del gobierno deben estar puestos en informar ade­cuada y correctamente a la mayor cantidad de gente posible. “Con números exactos, deben indicar claramente a cuánto es­tamos de colapsar el sis­tema de salud, que todos podamos entender cuán cerca estamos de empezar a amontonar los cadáveres, de pasar esa barrera mor­tal. Y si finalmente nos toca la fatalidad de pasar esa barrera, sepamos que se debe a que tenemos un sis­tema de salud sumamente precario, por el cual nunca reclamamos a ningún go­bierno anterior; y porque la cuarentena no funcionó por culpa nuestra, por se­guir saliendo a amontonar­nos en los supermercados”, concluyó.