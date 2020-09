Campaña de Salud en El Porvenir

Alejandro Arteaga

A más de 5 meses de la devastadora llegada de la pandemia del coronavirus al Perú, la ministra de Salud, Pilar Mazzetti, afirmó que los infectados en calidad de asintomáticos no contagian y con ello defendió que el protocolo sanitario para las empresas que reparten comida no incluya las pruebas a sus repartidores.

Estas declaraciones las hizo durante una entrevista en RPP al referirse al alto contagio entre los repartidores detectados en Miraflores. “Sería muy importante saber si son positivos al Igg o al Igm (…) ¿A quién se le hace pruebas? a quien tiene síntomas. El que no tiene síntomas no necesita prueba. Porque el que está positivo sin síntomas no contagia.

¿Asintomáticos no contagian? Preguntó el periodista Jaime Chincha. “No contagia” respondió de manera tajante la ministra de Salud. “Que dice el protocolo de las empresas que venden alimentos, que tienen una lista (de personal), hacen su check y si alguien tiene síntomas, esa persona sale. Además existe un protocolo de entrega de los productos, que evita todo contacto con la persona a la que está entregando”, agregó Mazzetti sin tener en cuenta que el contagio puede producirse entre trabajadores y sus familias.

SI CONTAGIAN

Para el médico Germán Málaga, responsable de los ensayos clínicos de la Universidad Cayetano Heredia, la afirmación de la ministra Pilar Mazzetti dista mucho de la realidad. “Si contagian, esa es una causa de nuestros males”, afirmó.

El doctor Elmer Huerta comentó una publicación científica que avala que las personas asintomáticas sí pueden contagiar el coronavirus “y se cree que son una importante fuente de contagio en una sociedad”.

“Hay una publicación que salió en la Revista de Enfermedades Infecciosas cuando salió el volumen de abril- junio y aquí comparan la transmisión de coronavirus entre sintomáticos y asintomáticos y concluyen que los asintomáticos transmiten la enfermedad”, comentó.

Para el doctor Juan Villena los infectados que no tienen síntomas si contagian

“El relativo alivio de un infectado se convierte en un gran problema para la salud pública, ya que los amigos y familiares piensan que no tienen nada, pero están contagiándolos sin imaginarlo”.

ALGO MÁS

“ASÍ NO FUNCIONA LA SALUD PÚBLICA”. “Tendríamos que hacerles pruebas a los periodistas que se nos acercan, a los que caminan por la calle, a todo el que reparte algo, así no funciona la salud pública”, insistió Mazzetti.