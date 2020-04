Camino a la salida

No hay acción sin reacción ni efecto sin causa. Esta fue siempre la clave de los primi­genios filósofos cuyas reflexio­nes perduran. Lo señalo a raíz de la pandemia que asola la humanidad, concibiéndola desligada del proceso gene­ral de nuestro planeta y del proceso histórico social. En esta nota, resalto el principio universal de la proporciona­lidad, intentando visualizar lo que se viene políticamen­te, en la perspectiva de que todo efecto se convierte a su vez, en causa de otro efecto posterior.

Al patriarca de la medici­na, Hipócrates, se le atribuye la célebre frase: “A grandes males, grandes remedios”, y esta manera de pensar nos dice que “no podemos tapar el sol, con un dedo”. Si apli­camos este razonamiento a la situación que vivimos en torno a la pandemia, con sus efectos en todos los aspectos de nuestra vivencia, podría­mos deducir por analogía, que la solución sostenible, está en su proporcionalidad estratégica.

Insistir en reactivar el hígado de un cadáver no es inteligente. Después de la pandemia, todos los países quedarán destrozados y so­bre los escombros no se pue­de reanudar las relaciones comerciales anteriores. El volumen de comercio mun­dial ha colapsado: la Organi­zación Mundial del Comercio (OMC) estima que caerá entre un 13% y un 32% en 2020. El mundo habrá cambiado en mucho porque la pandemia ha hundido lo que ya se venía a pique. Tenemos ahora una pandemia económica deter­minante de otras pandemias en los diversos aspectos de la vida humana.

Todo está relacionado con la globalización y no podemos gastar pólvora en gallinazos dispendiando recursos que lo necesitaremos más tarde. Sub­vencionar empresas que están quedando afuera por las rotu­ras en la cadena de trasmisión económica internacional, no es lo más indicado. Tenemos que aceptar la realidad. Todos los paí­ses entrarán en reorganización de planes, pasando de la emer­gencia sanitaria a la emergencia nacional. No habrá vuelta a la “normalidad” pre pandemia. Se­ría una anormalidad planificar en contrario.

Si el mundo cambia, esta­mos obligados a cambiar. Si las compuertas internacionales se cierran, no nos queda sino tra­bajar alternativas endógenas, potenciando el mercado in­terno intensamente. Trabajar sobre los circuitos económicos internos. Si no tenemos pan de trigo importado, tendremos que volver a consumir “cancha”, que es más saludable. Trabajar en la sustitución de importaciones, cubriendo nuestras necesidades por nuestros propios medios, es una alternativa que cobra actualidad.

El gobierno no parece ser de este criterio. Aprovechando que estamos confinados emite decre­tos de urgencia sin autorización ni fiscalización, sin lugar a pro­testas. La suspensión “perfecta” y otros favoritismos empresariales, tienen otra óptica. Ya nos metió la yuca con los bonos soberanos por 3,000 millones de dólares de endeudamiento, puestos en subasta, hasta por el plazo de 10 años, a una tasa superior a la que viene cayendo por la crisis: 2,39% para el vencimiento al 2026, y 2,78% al 2031.

Los grandes beneficiarios de esta subasta han sido las trans­nacionales, cuando no. Si bien es para financiar la emergencia sanitaria lo que preocupa es la manera fácil de pasarnos la factura sin que podamos hacer nada. ¿Quiénes pagarán esa deu­da? Nosotros. Quién más pues. Pero así es como empezamos a hundirnos en el pantano de la deuda pública, hasta que nos llega al cuello, como sufre ahora Argentina. Sin dinero para pagar las deudas ni para invertir en desarrollo.

Pero volviendo al tema, creo que la proporcionalidad estratégica es esencial. Una enfermedad grave no se cura con una aspirina. Pretender afrontar este gran problema de desarrollo mundial, con pa­liativos que cuidan preservar la causa, sin afectar la codicia capitalista, significa presionar el dique de contención social, hasta el punto de desborde de la ira popular, como sucedió en la revolución francesa. Si no hay un cambio trascenden­tal, equiparable en proporción al riesgo, lo lamentaremos.

A una pequeña crisis se la resuelve con poco esfuer­zo, pero no a una gran crisis. Ya no se trata de resucitar muertos, sino de salvar a los sobrevivientes. Millones cae­rán bajo la línea de pobreza extrema, en situación desespe­rante, queriendo arrasar con todo. Esta gran crisis nos da la oportunidad para plantear la reorganización nacional, con planes para la emergencia y planes de desarrollo soste­nibles. Obviamente, resulta imprescindible una nueva constitución de la repúbli­ca, en términos de una nue­va concepción de desarrollo equitativo.

Sobre esto tenemos que trabajar políticamente. Reor­ganización económica bajo una nueva concepción de equi­dad, reorganización política bajo una nueva concepción de democracia, reorganiza­ción administrativa con un nuevo tipo de Estado y rei­vindicación de lo nuestro, de nuestros valores ancestrales. Los socialistas sabemos a dón­de vamos, pero necesitamos trabajar mejor. También la izquierda en general. O no.

MILCÍADES RUIZ

Colaboración