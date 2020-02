Caen asaltantes de taxis

Una adolescente de 17 años se convierte en una nueva víctima de la violencia feminicida que Los comerciantes del Mercado de Frutas denunciaron que pese a que están por terminar de pagar una millonaria deuda que tiene el Municipio de La Victoria con la Caja Municipal de Crédito de Lima, a través de la cancelación de la hipoteca de dicho mercado, el alcalde George Forsyth se resiste a conversar con ellos y entregarles el establecimiento.

Esta deuda corresponde a la hipoteca del Mercado de Frutas que hizo el municipio de La Victoria a principios de la década de los 90 ante la Caja Metropolitana de Crédito. Pasaron casi tres décadas y el monto asciende actualmente a 168 millones de soles, monto que se ahorraría la comuna victoriana. Los comerciantes precisaron que están pagando el valor tasado por el Ministerio de Vivienda para comprar el establecimiento según la Ley de Privatización de mercados y la sentencia del Décimo Juzgado Constitucional que ordena al municipio que transfiera el mercado.

“Nosotros ya estamos pagando la venta de la hipoteca a la Caja Metropolitana, hemos adquirido la garantía hipotecaria con el aporte de la mayoría de comerciantes, pero hemos tratado de hablar con el alcalde George Forsyth y no nos responde. Además al pagar la deuda y al pasar el mercado a nosotros, eliminaríamos la corrupción en el mercado que tiene 20 años sometidos a los comerciantes”, dijo el señor Johny Quispe.

EL JUICIO TERMINÓ

El abogado de los comerciantes, Jaime Zegarra, rechazó las palabras del alcalde Forsyth quien dijo que los comerciantes tienen un juicio en curso. “El juicio ya terminó, la sentencia del Décimo Juzgado Constitucional es que se nos transfiera el mercado pero es el municipio el que no acata la sentencia”, dijo el letrado.

Explicó que actualmente el dueño del Mercado de Frutas es el municipio de La Victoria y por ello es que no tributan. “Con los comerciantes como dueños, el municipio recibiría la contribución por el pago de tributos, todo iría en beneficio de la comunidad, el alcalde no se da por enterado o sus asesores no le comunican”.