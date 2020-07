Buscando la Copa FA

El alemán, Andre Schürrle, campeón del mundo con Ale­mania en el Mundial de Brasil 2014 y autor de la asistencia con la que Götze le dio el tí­tulo frente a Argentina en la final. El último miércoles, el Borussia Dortmund anunció la rescisión del contrato, que acababa en el 2021. Una lesión en el tobillo le impidió jugar mucho esta temporada cuando estuvo a préstamo en el Spartak de Moscuú.

Schürrle, quien no ha logra­do recuperar su mejor forma, declaró a la revista Der Spiegel que “no necesito más aplausos, sólo cuentan las actuaciones en el terreno de juego y no puede ser que haya lesiones y proble­mas físicos a cada momento”. El extremo explicó que se ha sentido solo “especialmente cuando los momentos bajos han sido cada vez más bajos y ha habido muy pocos altos, tienes que tener un rol en tu trabajo, si no lo pierdes y no encuentras otro”.