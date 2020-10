UTC se impuso por 3-0 a Binacional y se coloca como líder del Grupo A por la diferencia de goles. El equipo de Franco Navarro no tuvo tanto la posesión de la pelota en el primer tiempo pero sí tuvo las ocasiones más claras de gol. A los 5 minutos Erinson Ramírez probó con un remate que Michael Sotillo logró desviar.

Josué Estrada también estuvo cerca del gol pero otra vez Sotillo lo evitó. Binacional tuvo una opción en los pies de Sebastián Gularte pero Carlo Diez salvó a su equipo casi en la línea.

Gerardo Martínez intentó de tiro libre pero nuevamente Sotillo evitó la caída de su arco. Sin embargo, esto cambió en la segunda mitad. Apenas iniciado el complemento el arquero Sotillo cometió una falta en el área sobre Luis Iberico y Mauro Guevgeozián se encargó de convertir el penal en gol para poner en ventaja al equipo de Cajamarca.

UTC siguió siendo superior y a pesar de que Javier Arce hizo algunos cambios ofensivos en Binacional, esto no dio resultado. Erinson Ramírez se encargó de aumentar la diferencia sobre los 61. Los de Juliaca no tuvieron reacción y casi no pudieron generar peligro sobre el arco de Salomón Libman, que las pocas veces que fue requerido respondió bien.

UTC tenía el partido controlado y sobre los descuentos pudo anotar el tercer tanto por medio de Emiliano Trovento, con lo que se selló su triunfo. Los dirigidos por Franco Navarro lideran el Grupo A gracias a la buena diferencia de gol conseguida, mientras que Binacional es último.

ALINEACIONES;

UTC: Libman, Estrada, Aparicio, Ojeda, Gutiérrez, Ortiz, Diez (Goyoneche, 91′), Ramírez, Martínez (Trovento, 72′), Iberico, Guevgeozián (Espinoza, 91′). DT: Franco Navarro.

Binacional: Sotillo, Pérez (Matzuda, 74′), Fajardo (Romero, 85′), Fernández, Reyes, Labrín (Osorio, 60′), Ojeda, Leudo, Deza, Polar, Gularte. DT: Javier Arce.