Todos hablan de él en Monterrico. El juvenil hijo de Power Word en amores con Damaris que no conoce derrotas en tres salidas, no pudo encontrar mejor nombre, pues en tan demoledor como el también invicto boxeador norteamericano. Floyd Es puro “Money” y su accionar es sinónimo de espectáculo. 22 cuerpos en tres actuaciones es la sumatoria de ventaja con la que despachó a sus oponentes y ahora está en camino hacia su mayor reto: la Polla de Potrillos, a correrse la próxima semana.

“Los potrillos van demostrando por su forma de galopar el talento que poseen, así ofrecen algunos indicios primarios. Conforme avanza el entrenamiento, nos vamos formando una idea que se concreta cuando debutan. Se puede tener una idea de que el ejemplar tiene calidad, pero muchas veces ocurre que llega el día de la carrera y te decepcionas”, dice el preparador de la actual estrella del hipódromo, Jorge Salas, al tiempo de describir los pasos sobre el proceso de formación de cada purasangre; lo cierto es que el concepto inicial sobre Floyd se materializó en un nivel superlativo.

Llegado el momento del estreno, en febrero de este año, el potrillo enseñó la clase que prometía. “Él venía haciendo las cosas muy bien, al igual que Malko, otro potrillo del establo. Ambos parecidos físicamente. Así que corrieron juntos. Lógicamente, uno piensa debutar ganando, pero te sorprendes cuando gana por tanta ventaja, porque eso no lo puedes predecir”, dice Salas acostumbrado a manejar campeones. “En el caso de Floyd fue un debut mejor de lo esperado. De allí para adelante lo que ha marcado es progreso, ha hecho cosas muy buenas”, asegura.

EMOCIÓN COMPARTIDA. En el entorno de cualquier purasangre hay un equipo que lo atiende en cada momento. Criador, cuidador y jinete, son algunos de los actores involucrados en esa encrucijada por las grandes huellas. Leslie Hammond, conocido criador, sumó con la importación al país del padre de Floyd, Power Word. “Lo compré sin haberlo visto. Yo estaba en una clínica recuperándome de una cirugía y me llegó un catálogo de una venta de caballos en Kentucky, Estado Unidos. Me gustó el pedigrí de este caballo, lo mandé a revisar con una amiga y me dijo que el semental era una belleza”, prosigue Hammond su historia que se tradujo en la inversión de unos 15 mil dólares más gastos de transporte.

“Lo traje con Gonzalo de la Puente y la gente del haras San Pablo. También se involucró otro haras, el Gina Santa Rosa. Pero, Freddy Nossar, quien le liga todo, usualmente compra algunos servicios y así hace el cruce de Power Word con alguna de sus yeguas en el Myrna”, dice Hammond sobre el resultado posterior de una maquina que no para de correr. “Fueron quizás doce o quince hijos de este padrillo y salió Floyd, dueño de una velocidad que descorazona a sus rivales”, reflexiona.

Un venezolano que llegó al país en medio total incertidumbre, tenía experiencia en el cuido de caballos y se refugió en Monterrico. Allí encontró un motivo para soñar cuando le designaron a Floyd. “Aún tiene una cara de niño”, dice el vareador, mientras mostraba los mordiscos causados por el potrillo. “Igual lo engrío en el establo. Siempre le muestro cariño. Aunque el preparador se moleste porque él dice que solo son merecedores de esos detalles cuando ganan un gran clásico como el Derby Nacional”, comentó.

A la luz de estos días, a una semana para su primera carrera de importancia, Jorge Salas desnuda su parecer sobre el invicto. “Es de los mejores”, así, con total certeza, ubica al alazán, en medio de una carrera de medio siglo y con múltiples ganadores internacionales. “Es de un nivel superlativo. Con una velocidad un tanto diferente que creo que puede mantener con el alargue de distancia. Creo también que tiene algo a favor y es su docilidad. Es un caballo que puede adecuarse a seguir a su rival, si llegase a salir un caballo que salga a correr más rápido

que él”, comenta el preparador que de momento solo ruega sanidad para su campeón.