Bono universal permitiría ampliar y sostener la cuarentena

Las dificultades que está encontrando el gobierno para aplanar la curva de propagación del coronavi­rus, y el evidente estado de precariedad del sistema de salud peruano convierten en ineludible la ampliación de la cuarentena obligatoria como la herramienta más segura para luchar contra la pandemia. Y es que, si bien las cifras oficiales de infectados no ha alcanzado niveles como en Europa y Estados Unidos, ésta conti­núa creciendo de manera preocupante. Por tanto, dar por concluido el aislamiento social y permitir el retorno de la gente a las calles podría disparar el número de infec­tados dramáticamente.

En este escenario, la pre­gunta que muchos se hacen es: ¿hasta dónde puede esti­rarse la economía de miles o millones de hogares perua­nos, considerando que hay ya millones sin empleo ni ingresos regulares al haber sido suspendidos sin goce de haber?

ES UNA NECESIDAD PÚBLICA

Para la congresista Rocío Silva Santisteban, la implementación de un bono universal por S/ 1,000 para cada peruano mayor de edad es una medida no solo necesaria, sino urgente que el Ejecutivo debe disponer. “Hemos enviado un oficio a la ministra de Economía, porque los congresistas no podemos plantear un pro­yecto como iniciativa de gasto. Sin embargo, estamos preparando un proyecto de ley que declare de necesidad pública el bono universal”, manifestó.

La parlamentaria por el Frente Amplio sustentó la propuesta a partir del uni­verso de la población econó­micamente activa en el Perú, el cual asciende a 16 millones de personas. “Si todos reciben el bono serían 16 mil millones de soles, casi la mitad de lo que el sector empresarial ha reci­bido, 30 mil millones. Es cier­to que las empresas también deben recibir un subsidio en la medida que deben cumplir con sus trabajadores, pero en este momento de pandemia se necesita que la gente no salga de su casa, y no van a salir de su casa si van a tener algo que comer, y van a tener algo para comer solo si tienen dinero para comprar”, señaló.

En ese sentido, advirtió que el país se encuentra ante una situación con la gente cayendo en desesperación al no tener qué comer, literalmente, por lo que el Ejecutivo se encuen­tra obligado a tomar pronto una decisión que priorice por sobre todas las cosas la vida y los derechos humanos.

“Ver a la gente yéndose a pie a sus lugares de origen es realmente impactante. En estos momentos hay cientos de personas caminando por las carreteras de todo el Perú, y también se ha visto a grupos de gente siendo agredida por la policía al decidir movilizar­se por no tener qué comer ni donde dormir. A eso sumemos la información de que el 45 por ciento de la población estaría ya sin trabajo; por eso insistimos en que se con­sidere el bono universal. La idea es que la gente vaya al banco con su DNI y lo cobre ya”, comentó.

PUEDE HABER DESBORDE SOCIAL

Por su parte, el secretario de la Confederación Central de Trabajadores del Perú (CGTP), Gerónimo López, indicó que los bonos que ha dado el go­bierno “no han llegado a los sectores más vulnerables de la población, que están en po­breza y pobreza extrema, ni tampoco ha llegado a los traba­jadores”. “El estado más bien lo que ha hecho es sacrificar los ahorros de los trabajadores, al liberar la CTS y los fondos de AFP”, cuestionó.

López puso como ejemplo a los trabajadores de construc­ción civil, los canillitas y a los emolienteros, “que son miles en todo el Perú y no se han beneficiado con los bonos”. “Por eso proponemos el bono universal para que nadie sea excluido, porque la selección aplicada para los bonos entre­gados por el gobierno definiti­vamente no ha funcionado”, apuntó.

El líder sindicalista tam­bién advirtió que “puede lle­gar un momento en que la gente se vuelque a las calles porque se percibe que el go­bierno está privilegiando al sector empresarial”. Por ello, propuso que para financiar el bono universal se implemente un impuesto solidario a los grandes patrimonios en el país.

MEDIDA REACTIVADORA DE LA ECONOMÍA

De otro lado, el economista Jorge Manco Zaconetti, con­sideró que el bono universal de S/ 1,000 es una necesidad que puede implementarse sin mayor controversia pues esta­ría respaldada por un fondo de emergencia de US$ 7 mil millones, la reciente emisión de bonos por US$ 3 mil millo­nes, y sin contar aún con las reservas internacionales. “Esos mil soles, servirían para inyectarle vitalidad a la economía porque obvia­mente la gente no se lo va a guardar, sino que va a salir a comprar. Entonces es una medida reactivadora.

Manco Zaconetti ma­nifestó que es necesario estimular la economía para que no siga cayendo, ya que diversos indicadores apuntarían a una caída del PBI superior al 10% en el presente año. “Una medida reactivadora es necesaria. Si queremos que la cua­rentena tenga efectividad tenemos que implementar este bono”, aseguró.

Además de las reservas mencionadas anterior­mente que soportarían el subsidio económico, el investigador también con­sideró la implementación de un impuesto solidario a la riqueza. “En Francia, el economista Thomas Piketty también lo sostiene, y el impuesto a la riqueza es sugerido hasta por el Fondo Monetario Internacional”, agregó.

“Es un impuesto a los bienes de lujo, al patrimo­nio de los grupos de poder. Los Hochschild, por ejem­plo, principales accionista del grupo Ares, Cementos Pacasmayo y otras em­presas, la semana pasada compraron 7 departamen­tos en Nueva York por 28 millones de dólares. Y yo estoy seguro que ese grupo económico no ha gastado ni un millón de soles en el Perú durante esta crisis”, aseveró.

YÁSSER GÓMEZ CARBAJAL

Editor General